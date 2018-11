Superman mezi plavci. Francouz se snaží přeplavat Tichý oceán, chce upozornit na množství plastů v moři

Dálkový plavec Benoit Lecomte jako jediný přeplaval Atlantik a nyní se pokouší překonat Tichý oceán. Francouz má za sebou více než dva tisíce kilometrů a je téměř ve čtvrtině cesty. Aby trhnul světový rekord, musí uplavat 8900 kilometrů a strávit ve vodě průměrně osm hodin denně. Svým plaveckým počinem chce mimo jiné zvýšit povědomí o nebezpečném výskytu plastů v oceánech.

Jednapadesátiletý Lecomte svou cestu započal 5. června 2018 a vypravil se společně se svým týmem z japonského Čóši do San Francisca v Kalifornii. Není to poprvé, co se francouzský plavec vydal skrze oceán, v roce 1998 přeplaval jako první a prozatím poslední člověk Atlantský oceán. „Nikdy víc“ byly Lecomtova první slova potom, co překonal téměř šest tisíc kilometrů dlouhou cestu skrze Atlantik. „Netrvalo dlouho a začal jsem přemýšlet o dalším dobrodružství a před více než šesti lety jsem začal plánovat svou cestu přes Tichý oceán,“ napsal na svém facebookovém účtu Benoit Lecomte.



Strašák plast na jedno použití

„Pokaždé, když jsem ve vodě, je to pro mne další příležitost upozornit na množství plastů v oceánu a inspirovat lidi, aby omezili používání plastů na jedno použití,“ řekl pro server Business Insider Lecomte. „Co je pro mne a pro každého na lodi velmi překvapující je množství plastů, které jsme našli a fakt, že jsou všude v oceánu,“ upozorňuje. „Jsme závislí na plastu, to je něco, co musíme změnit,“ vzkazuje Benoit Lecomte ze své mise.

„Víc než cokoli jsem otcem a jako otec se musím zajímat o budoucnost mých dětí. Všichni víme, že náš způsob života není udržitelný. Já nechci být pasivní a předat svým dětem zodpovědnost za to, že jsme nebyli schopni být lepšími správci životního prostředí,“ vysvětluje francouzský plavec. „Tato událost má za cíl upoutat pozornost lidí po celém světě a ukázat jim, že řešení je v našich rukou, že můžeme podniknout kroky k lepšímu životnímu prostředí,“ dodává.



Spolupráce s NASA

Vytrvalostní plavec spolupracuje s 27 vědeckými organizacemi, včetně NASA a oceánografické instituce Woods Hole. Vědci na lodi shromažďují data o plastu a planktonu v Pacifiku a provádí biologické, oceánografické a lékařské výzkumy. Samotný Lecomte je rovněž pravidelně pozorován svým týmem, který shromažďuje údaje o jeho střevním mikrobiomu, duševním zdraví a funkci srdce.



Francouz se snaží plavat 48 kilometrů denně, ovšem někdy kvůli špatnému počasí či jiné kolizi svůj denní plán nenaplní. „Nejsem si jistý, zda opravdu zvládnu uplavat pět a půl tisíce mil do Kalifornie, ale posádka má dost zásob na další čtyři měsíce,“ vzkázal Lecomte z lodi. „Musíte si hrát s myslí,“ popisuje, jak se během plavání motivuje a dodává, že nejdůležitější je udržet si psychickou pohodu. Podle původního plánu měl plavec se svým týmem dokončit cestu v prosinci. Avšak v tuto chvíli se nedá předpokládat, že k břehům Kalifornie doplují letos.

Úspěšný Atlantik

Plavec cestu přes Atlantský oceán zahájil 16.července roku 1998 a vydal se z města Hyannis v Massachusetts do francouzského Quiberonu. Ještě než položil hlavu do vody, požádal svou přítelkyni o ruku. „Rozhodnu se, až tě uvidím na břehu Quiberonu,” opáčila Trinh Dang. Svou odpovědí chtěla inspirovat a motivovat Lecomteho, aby se dostal na druhou stranu oceánu. A fungovalo to. O 5920 kilometrů a 73 dní později francouzský plavec pokořil světový rekord a připlaval do Quiberonu. Ani nevytáhl paty z vody a ještě ten den 25. září 1998 se ptal své přítelkyně, zda-li si ho vezme, tentokrát řekla ano.

Lecomte plavbou skrze Atlantik úspěšně získal peníze na výzkum rakoviny a vzdal hold svému otci, což bylo hlavním cílem jeho cesty. V roce 1989 dostal zprávu, že jeho otci byla diagnostikována rakovina tlustého střeva. „Během této doby jsem se rozhodl, že chci přeplavat Atlantský oceán,“ píše Lecomte na své facebookové stránce. „Byl to můj způsob, jak co nejlépe napodobit odhodlání a vytrvalost, kterou jsem viděl v otci, když bojoval se zákeřnou nemocí,“ vysvětluje.



Po plaveckém trumfu napříč Atlantikem Benoit Lecomte uplaval 800 kilometrů z Washingtonu do New Yorku. Tuto cestu odstartoval 11.září roku 2002 na památku teroristických útoků, k nimž došlo před rokem.