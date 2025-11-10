VIDEO: Supertajfun Fung-wong zabíjel na Filipínách, s lávkou si dělal, co chtěl

Úřad civilní ochrany uvedl, že na Filipínách je zaplaveno minimálně 132 obcí a poničeno přes tisíc domů. „Ačkoliv tajfun již pominul, déšť stále představuje v některých oblastech nebezpečí,“ řekl jeden z představitelů úřadu.
Kvůli počasí bylo od víkendu do pondělí zrušeno více než 325 vnitrostátních a 61 mezinárodních letů. V přístavech uvázlo více než 6600 lidí poté, co pobřežní stráž zakázala lodím vyplout na rozbouřené moře. V zemi bude v pondělí a úterý uzavřena většina škol a vládních budov.
Supertajfun udeřil na sever Filipín v neděli večer, vítr v nárazech dosahoval rychlosti až 230 kilometrů za hodinu. Záběry mimo jiné ukazovaly, jak zmítal lávkou pro pěší ve městě Camaligan.
Silná tropická cyklóna zasáhla ostrovní stát jen několik dní poté, co jeho území zpustošil tajfun Kalmaegi, který si v centrálních provinciích vyžádal 224 obětí.
Prezident Ferdinand Marcos mladší minulý čtvrtek vyhlásil na Filipínách stav nouze kvůli rozsahu škod způsobených tajfunem Kalmaegi a očekávaným škodám spojeným se supertajfunem Fung-wong.
Filipíny dosud nepožádaly o mezinárodní pomoc, ale filipínský ministr obrany Gilberto Teodoro uvedl, že Spojené státy a Japonsko jsou připraveny pomoc poskytnout.
Filipíny každoročně postihne přibližně 20 tajfunů a tropických bouří. Zároveň se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce. Kombinace častých tajfunů a seizmické aktivity řadí Filipíny mezi země s nejvyšším rizikem přírodních katastrof na světě.