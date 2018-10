Svatba nebo deportace. Úřady USA již neposkytují víza partnerům homosexuálních diplomatů

WASHINGTON/PRAHA Administrativa prezidenta Trumpa od pondělí neuděluje víza homosexuálním partnerům zahraničních diplomatů a pracovníků OSN. Naopak požaduje, aby se ti, kteří již žijí v USA, do konce letošního roku sezdali se svými partnery, nebo opustili zemi.

„Ministerstvo zahraničí již nevydá víza partnerům pracovníkům OSN stejného pohlaví, pokud nejsou sezdaní,“ napsala na Twitteru bývalá americká velvyslankyně při OSN Samantha Powerová. Rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa nazvala „zbytečně krutým a úzkoprsým“.



Počínaje pondělkem již americké úřady nevydávají víza nejen partnerům pracovníků OSN, ale také zahraničních diplomatů. Novou politiku vlády prezidenta Trumpa vysvětlila americké mise při OSN tím, že jde o snahu naopak postavit homosexuální a heterosexuální páry na stejnou úroveň.

Homosexuální partneři diplomatů působících v USA odteď budou mít nově možnost získat diplomatická víza, budou však muset prokázat, že jsou s diplomatem sezdaní.

„Stejnopohlavní partneři amerických diplomatů teď budou mít stejná práva a benefity jako různopohlavní partneři,“ uvedlo ministerstvo zahraničí USA. „V souladu politikou ministerstva budou partneři doprovázející členy stálých misí muset být sezdaní, aby měli nárok na diplomatické vízum.“

Právě to je však problém u většiny zahraničních diplomatů, jichž se podle serveru Foreign Policy toto nařízení také týká. Pouze 12 procent všech zemí při OSN totiž uznává homosexuální sňatky. Podle kritiků tak Spojené státy pouze zkomplikují život homosexuálním párům.

Doposud bylo v platnosti nařízení z roku 2009, které umožňovalo partnerům všech diplomatů získat vízum, aniž by museli být sezdaní. Neměli však právo na zisk diplomatických víz. Změnu tohoto nařízení oznámila v administrativa prezidenta Trumpa všem zahraničním zastoupením v USA na začátku července letošního roku.

Svatba, nebo odchod

Podle nových pravidel musí do konce letošního roku partneři diplomatů a pracovníků OSN na ministerstvu zahraničí prokázat, že jsou v manželství, nebo musí do třiceti dnů opustit zemi. Zároveň nově příchozí partneři diplomatů musí doložit stejné dokumenty, aby mohli do země vstoupit.

V současnosti je nejméně 10 pracovníků OSN, kterých se nařízení ministerstva zahraničí dotkne. Do začátku nového roku se tak musí oženit/vdát, aby jejich partneři nebyli deportováni. Podle Alfonsa Nama, prezidenta OSN Globe, však toto nařízení dostává homosexuály do riskantních situací.

Páry se sice mohou nechat oddat na území Spojených států a problém jednoduše vyřešit, ale pravděpodobně se tak dostanou do problémů, pokud pochází ze zemí, kde je homosexualita protizákonná.

USA se podle Foreign Policy proto nakonec rozhodly učinit výjimku v případě, že diplomaté pocházejí ze zemí, kde je nelegální být homosexuálem. Ministerstvo zahraničí však odmítlo poskytnout tuto možnost pracovníkům OSN.