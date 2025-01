Své části zálivu ať Trump říká, jak chce, zní z Mexika. Panama si stěžuje v OSN

22:47

S příkazem přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv prezident Donald Trump neotálel, podepsal ho hned první den po návratu do funkce. Mexickou prezidentku Claudii Sheinbaumovou to pobavilo. Svou část zálivu si může pojmenovat, jak chce, vzkázala mu. To Panama na výroky o průplavu, který Trump chce pro USA, reagovala dopisem do Organizace spojených národů.