Tati, tamhle střílejí po lidech. Promluvili lékaři, kteří spěchali v Krakově na pomoc

„Dojedli jsme v restauraci, kde jsem byl s manželkou a čtyřmi dětmi. Mateusz tam byl se svou ženou a třemi dětmi. Vyšli jsme ven a zrovna jsme se loučili. Najednou syn vykřikl: Tati, tamhle střílejí po lidech a ti padají k zemi!“ řekl serveru Gazeta Krakowska lékař Michal Pendziwiatr.
„Schovali jsme se do lékárny a viděli přestřelku mezi policisty a útočníkem. Když střelba ustala, rozběhli jsme se s Mateuszem k raněným,“ dodal.
Chirurg Pendziwiatr také uvedl, že byl zmatený, když viděl muže ve vojenské uniformě a policisty, jak střílejí. „Kde jsou ti zločinci, kteří po nich stříleli?“ pomyslel si.
Když byl útočník Michal O. zatčen, měl na sobě oblečení připomínají vojenskou uniformu. Podle místních úřadů ale neměl nic společného s armádou. Policie se domnívá, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií a že byl „ultranacionalista“.
Pędziwiatr a jeho kolega Mateusz Wierdak pomohli zraněným policistům. „Byli při vědomí, ale měli střelná poranění hrudníku,“ popsal Wierdak.
„Pachatel byl rovněž při vědomí, měl střelná poranění břicha, stehna a hrudníku,“ řekl Pendziwiatr. „Při poskytování pomoci nehraje roli, kdo je pachatel a kdo policista,“ dodal.
Do krakovských nemocnic v sobotu dorazila řada lékařů, kteří kvůli tomu přerušili víkendové volno. Vědí, že v takové situaci se každá pomoc počítá. „Nikdy nevíme, kolik lidí nakonec skončí na operačním stole,“ uvedl Pendziwiatr. „Nepovažujeme se za hrdiny, ale udělali jsme vše, co by na místě takového incidentu udělal záchranář,“ řekl krakovský chirurg. „Šlo o vteřiny, v prvních okamžicích sanitka ještě nebyla na místě,“ dodal.
„Kdyby ten policista útočníka nezastavil...Je děsivé pomyslet, co by se stalo dál,“ uvedl lékař Pendziwiatr. „Na druhé straně křižovatky byly naše rodiny a mnoho dalších lidí,“ popsal. „My jsme s Mateuszem udělali, co bylo v našich silách, ale ti policisté jsou hrdinové,“ dodal.
Výstřely si spletli s ohňostrojem
Situaci vylíčili i další. „Právě jsme procházeli přes hlavní náměstí, když jsme uslyšeli rány,“ popsal na Facebooku Neil Thaxton z Británie, který byl v Krakově s manželkou.
„Nejdřív jsme si mysleli, že jde o ohňostroj, ale pak se lidé dali na útěk. Vběhli jsme do obchodu se suvenýry, kde nás prodavač zavedl dozadu a zamkl dveře a zhasl světla,“ dodal.
Na hlavním krakovském náměstí byla v sobotu kolem třetí odpoledne i Belgičanka Marie-Ange Collaerová. „Doslova jsme utíkali o život a podařilo se nám ukrýt před kulkami, které létaly kolem,“ napsala žena, která s rodinu přijela na výlet z Bruselu.
„Leželi jsme na zemi v obchodě a všude kolem slyšeli střelbu. Viděli jsme několik lidí, kteří to nepřežili, byla to naprostá hrůza,“ dodala.
Také Andrew Hill z anglického Lincolnshire, který byl tento víkend v Krakově s rodinou, zprvu považoval střelbu Michala O. do náhodných kolemjdoucích za ohňostroj. Až když uslyšel policejní sirénu a dalších šest nebo sedm výstřelů, došlo mu, že zábavní pyrotechnika to nebude.
„Výloha byla rozbitá a muž venku byl postřelen do ramene. Vrhli jsme se do dveří obchodu, všichni křičeli, bylo to děsivé,“ řekl stanici BBC Hill.