Ve Švédsku zahynuli kvůli sněhové bouři dva lidé. Komplikace očekávají i Britové

V důsledku bouře Johannes, která sužuje Švédsko, Norsko a Finsko, zahynuli dva lidé a desetitisíce domácností zůstaly bez dodávek elektřiny, uvedla agentura AFP. Padesátiletý muž zemřel poté, co na něj ve švédském lyžařském středisku Kungsberget spadl strom.

Zaměstnanec společnosti Hemab, která se ve Švédsku mimo jiné stará i o údržbu energetických sítí, také zemřel v důsledku pádu stromu. Výpadek dodávek elektřiny postihl ve Finsku více než 120 tisíc domácností, zatímco ve Švédsku přes 40 tisíc domácností. S odvoláním na finskou veřejnoprávní stanici Yle a švédskou tiskovou agenturu TT to uvedla AFP.

Provoz na letišti Kittila v severním Finsku byl zastaven poté, co silný vítr odnesl dvě letadla z ranveje do sněhové závěje, napsala finská média s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn.

Bouře Johannes přitom není jedinou, která má potrápit Evropu. S příchodem nového roku očekávají komplikace a výrazné ochlazení v Británii. „Na bestii z východu s 96 hodinami nepřetržitého sněžení se připravuje Británie,“ napsal například portál Express odkazující se na britské meteorologické stanice.

