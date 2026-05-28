Švédsko daruje Ukrajině 16 starších gripenů, dvacítku nových jí prodá

Autor: ,
  13:45aktualizováno  14:35
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Švédsko daruje Ukrajině 16 letounů Gripen verze C/D a prodá až 20 strojů E/F za 2,5 miliardy eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přicestoval na pracovní návštěvu, aby klíčovou dohodu v oblasti letecké obrany stvrdil na tiskové konferenci se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem.

„Připravujeme rozsáhlý balíček obranné pomoci pro Ukrajinu a významný krok v souvislosti s bojovými letouny Gripen, který bezpochyby zvýší efektivitu našeho bojového letectva,“ uvedl Zelenskyj poté, co jej švédský premiér Ulf Kristersson přivítal na letecké základně v Uppsale. Uvítání doprovodil přelet dvou gripenů nízko nad přistávací dráhou.

Švédský premiér Ulf Kristersson a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Uppsale (28. května 2026)
Letoun Gripen E s integrovanou umělou inteligencí
Gripen E
Švédský premiér Ulf Kristersson a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Uppsale (28. května 2026)
18 fotografií

Ukrajina bude podle listu Aftonbladet nákup nejmodernějších strojů JAS 39 E financovat s pomocí půjčky od Evropské unie. Dohodu o unijní půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) dnes mezitím jasnou většinou ratifikoval ukrajinský parlament. Dvě třetiny z těchto peněz mají jít na obranu před ruskou agresí, kterou Moskva zahájila otevřeným vpádem do sousední země v únoru 2022.

Kristersson na tiskové konferenci řekl, že po konečném uzavření smlouvy o nákupu nových strojů Ukrajina obdrží první starší modely C a D již v příštím roce, nové zakoupené stíhačky verze E a F by pak měla začít postupně dostávat od roku 2030. Zelenskyj vyjádřil naději, že Ukrajina obdrží první gripeny už letos v prosinci nebo v lednu příštího roku, a ujistil, že Ukrajina nakonec nakoupí všech 150 nových gripenů, jak se obě země předběžně dohodly loni v říjnu.

Vzhledem k tomu, že první dodávky gripenů v nejmodernější verzi E/F přijdou nejdříve za tři roky, je předání letounů ve stávající verzi C/D dobrým prozatímním řešením pro ukrajinské vzdušné síly, které preferují švédské stroje před srovnatelnými bojovými letouny jiných výrobců, napsala agentura Reuters.

Ukrajinský ministr obrany tento měsíc uvedl, že konečná dohoda o prodeji gripenů E/F by mohla být podepsána během několika měsíců po schválení půjčky EU pro Ukrajinu. Také šéf švédské společnosti Saab, která gripeny vyrábí a jejíž akcie už dopoledne reagovaly na zprávy o chystané dohodě růstem o pět procent, v květnu vyjádřil naději, že největší zbrojní exportní kontrakt v historii skandinávské země bude podepsán ještě letos.

Gripeny používá i české letectvo, a sice 12 jednomístných strojů ve verzi JAS 39 C a dva dvoumístné cvičně-bojové letouny JAS 39 D. Loni v září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem až do roku 2035, kdy by je měly nahradit americké stroje F-35.

Švédsko patří k největším poskytovatelům pomoci Ukrajině. Podle Reuters dosud poskytlo napadené zemi vojenskou a civilní pomoc v hodnotě 128 miliard švédských korun (288 miliard Kč). Na pomoc v letošním a příštím roce navíc vyčlenilo dalších 80 miliard švédských korun.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.