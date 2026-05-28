Švédsko daruje Ukrajině 16 starších gripenů, dvacítku nových jí prodá

„Připravujeme rozsáhlý balíček obranné pomoci pro Ukrajinu a významný krok v souvislosti s bojovými letouny Gripen, který bezpochyby zvýší efektivitu našeho bojového letectva,“ uvedl Zelenskyj poté, co jej švédský premiér Ulf Kristersson přivítal na letecké základně v Uppsale. Uvítání doprovodil přelet dvou gripenů nízko nad přistávací dráhou.
Ukrajina bude podle listu Aftonbladet nákup nejmodernějších strojů JAS 39 E financovat s pomocí půjčky od Evropské unie. Dohodu o unijní půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) dnes mezitím jasnou většinou ratifikoval ukrajinský parlament. Dvě třetiny z těchto peněz mají jít na obranu před ruskou agresí, kterou Moskva zahájila otevřeným vpádem do sousední země v únoru 2022.
Kristersson na tiskové konferenci řekl, že po konečném uzavření smlouvy o nákupu nových strojů Ukrajina obdrží první starší modely C a D již v příštím roce, nové zakoupené stíhačky verze E a F by pak měla začít postupně dostávat od roku 2030. Zelenskyj vyjádřil naději, že Ukrajina obdrží první gripeny už letos v prosinci nebo v lednu příštího roku, a ujistil, že Ukrajina nakonec nakoupí všech 150 nových gripenů, jak se obě země předběžně dohodly loni v říjnu.
Vzhledem k tomu, že první dodávky gripenů v nejmodernější verzi E/F přijdou nejdříve za tři roky, je předání letounů ve stávající verzi C/D dobrým prozatímním řešením pro ukrajinské vzdušné síly, které preferují švédské stroje před srovnatelnými bojovými letouny jiných výrobců, napsala agentura Reuters.
Ukrajinský ministr obrany tento měsíc uvedl, že konečná dohoda o prodeji gripenů E/F by mohla být podepsána během několika měsíců po schválení půjčky EU pro Ukrajinu. Také šéf švédské společnosti Saab, která gripeny vyrábí a jejíž akcie už dopoledne reagovaly na zprávy o chystané dohodě růstem o pět procent, v květnu vyjádřil naději, že největší zbrojní exportní kontrakt v historii skandinávské země bude podepsán ještě letos.
Gripeny používá i české letectvo, a sice 12 jednomístných strojů ve verzi JAS 39 C a dva dvoumístné cvičně-bojové letouny JAS 39 D. Loni v září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem až do roku 2035, kdy by je měly nahradit americké stroje F-35.
Švédsko patří k největším poskytovatelům pomoci Ukrajině. Podle Reuters dosud poskytlo napadené zemi vojenskou a civilní pomoc v hodnotě 128 miliard švédských korun (288 miliard Kč). Na pomoc v letošním a příštím roce navíc vyčlenilo dalších 80 miliard švédských korun.