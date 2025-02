Výstřel do hlavy, peníze na účtu. Švédští chlapci jsou obviněni z plánu vraždy

19:48 , aktualizováno 19:48

Před okresním soudem ve švédském Södertörnu stanuli v minulém týdnu dva chlapci ve věku 14 a 15 let. V šifrované aplikaci Signal se domlouvali s vůdčí osobou gangu Zero na provedení vraždy v sousedním Dánsku, kam měli odjet zabít předem domluvenou oběť. Za výstřel do hlavy a natočení videa měli dostat téměř půl milionu korun.