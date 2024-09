Švédsko viní Írán z rozeslání tisíců SMS vyzývajících k pomstě za pálení koránu

Státní zastupitelství ve Stockholmu uvedlo, že v létě 2023 bylo odesláno kolem patnácti tisíc textových zpráv, které volaly po pomstě za spálení koránu a měly „vyvolat rozkol ve švédské společnosti“.

„Ti, kdo urazili korán, musejí za své činy zaplatit. Nabízíme vám, že vám pošleme fotografie těchto démonů,“ stálo mimo jiné v SMS, kterou si řada Švédů přečetla ráno 1. srpna 2023. Některé ze zpráv rozeslaných v noci byly ve švédštině a některé v angličtině. Brzy se o záležitosti dozvěděla média.

Podle státního zastupitelství byla věc mnoha Švédům „opravdu nepříjemná“, protože to vnímali, jako by se jim někdo „vkradl do domu“. Vyšetřovatelé spolu se zpravodajskými službami došli k tomu, že za nabouráním sítě operátora stál Írán, respektive íránské revoluční gardy. Teherán se k obvinění nevyjádřil.

V reakci na poškození výtisků koránu ve Švédsku se uskutečnily demonstrace v řadě muslimských zemí, v Bagdádu dokonce protestující vtrhli do švédského velvyslanectví a zapálili ho.

Švédsko po incidentech zvýšilo výstrahu před nebezpečím terorismu na druhý nejvyšší stupeň a varovalo před nárůstem rizik pro Švédy doma i v zahraničí.