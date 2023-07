Stovky lidí vnikly v Bagdádu na švédskou ambasádu a zapálily ji

Incident odsoudilo irácké ministerstvo zahraničí. Protest podle agentur zřejmě uspořádali příznivci šíitského duchovního Muktady Sadra. Reagovali tím na pálení koránu, které povolily švédské úřady ve Stockholmu.

Podle agentury Reuters se u budovy švédského velvyslanectví shromáždily dnes brzy ráno místního času stovky lidí. Podle záběrů, které kolují na kanálech sociální sítě Telegram, kam přispívají příznivci šíitského duchovního Muktady Sadra, lidé vnikli do areály ambasády. Na dalších záběrech je vidět, že z budovy stoupá kouř. Podle zdroje agentury Reuters protest svolali příznivci duchovního Sadra.

„Jsme informováni o situaci. Personál našeho velvyslanectví je v bezpečí a ministerstvo je s ním v pravidelném kontaktu,“ cituje agentura AFP prohlášení švédské diplomacie. Podle ní jsou za bezpečnost velvyslanectví odpovědné irácké úřady.

Irácké ministerstvo zahraničí odsoudilo „nejsilnějším způsobem“ útok a zapálení švédského velvyslanectví. „Irácká vláda uložila bezpečnostním složkám, aby rychle zahájily vyšetřování a vzaly nezbytná bezpečnostní opatření pro odhalení okolností incidentu a ztotožnění pachatelů,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

Podle agentury AFP čtvrteční útok na švédské velvyslanectví souvisí s povolením, které získal od švédských úřadů irácký uprchlík Salwan Momika.

Ten má podle švédského tisku v úmyslu ve čtvrtek před iráckým velvyslanectvím ve Stockholmu spálit výtisk koránu a iráckou vlajku. „Nečekali jsme na ráno, vnikli jsme a zapálili jsme švédské velvyslanectví před rozbřeskem,“ řekl reportérovi agentury AFP jeden z demonstrantů. Ten také skandoval jméno šíitského duchovního Sadra.

Momika již na konci června spálil několik stránek koránu před největší mešitou ve Stockholmu. To vyvolalo v Iráku i dalších převážně muslimských zemí protesty. Ve středu irácké ministerstvo zahraničí Švédsko vyzvalo, aby pálení koránu zabránilo.

Breaking News:



Swedish Embassy in Baghdad Stormed & Set Alight over Quran Burning



A preemptive action by Iraqi protesters, as Sweden granted Quran burning today (Thu 20th) outside Iraqi embassy in Stockholm



One fights evil with goodness, not more evilhttps://t.co/ycvmVnBOkg pic.twitter.com/85uRbMQZvp