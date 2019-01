Švédsko má novou ministryni kultury. Nosí dredy a čelí kritice za chválu muslimského exministra

Stockholm Po více než čtyřměsíčním povolebním patu byli ve Švédsku v pondělí jmenováni noví ministři. Největší pozdvižení vyvolala ministryně kultury za švédskou Stranu zelených (MP) Amanda Lindová. Odpůrci ji kromě jejího extravagantního vzezření kritizují za to, že krátce po svém jmenování pochválila předchozí ministry ze své strany. Mezi nimi byl i Mehmet Kaplan, který rezignoval kvůli kontaktům s islamisty. Lindová ale nařčení z podpory Kaplana odmítá.

Netypická ministryně kultury: osmatřicetiletá Amanda Lindová, původním povoláním psycholožka, se místo upraveného účesu a kostýmku prezentuje dredy a oblečením, které její odpůrci přirovnávají k oblékání členů hnutí hippies. Matka dvou dětí se netají tím, že v mládí užívala marihuanu, dnes je ale podle svých slov odpůrkyní její legalizace.

„Budu pracovat na tom, aby měl každý v této zemi přístup ke kultuře. Chci posilovat demokracii, svobodu projevu a nezávislou žurnalistiku. Zvláštní pozornost budu věnovat právům národnostních menšin ve Švédsku,“ pojmenovala Lindová svoje priority na tiskové konferenci po svém jmenování do funkce.



This is Amanda Lind from the Green Party in Sweden.



She has today been appointed as the new minister of Culture in Sweden... pic.twitter.com/AvQPmQUaAM