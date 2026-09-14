Kolem deváté hodiny průběžné výsledky přisuzovaly podle švédského veřejnoprávního rádia (Sveriges Radio) opozičním stranám o tři poslanecké posty více než dosavadnímu vládnímu bloku. V tu chvíli bylo sečteno 94 procent hlasů, konkrétně 6273 z 6626 volebních okrsků.
Výsledek voleb je nicméně dosud příliš těsný na to, aby bylo možné určit vítěze, píše agentura AP, podle níž skandinávskou zemi čeká několikadenní nejistota, dokud nebudou sečteny všechny hlasy. Výsledek voleb by mohl být jasný až ve středu, kdy místní volební komise sečtou hlasy odevzdané předem. Patří mezi ně mimo jiné hlasy ze zahraničí.
Výsledky nedělního hlasování rozhodnou o tom, zda se k moci po letech vrátí středolevá opozice vedená sociálními demokraty a jejich šéfkou Magdalenou Anderssonovou, nebo zda obhájí svou vládu pravicový blok.
Pravicový švédský premiér Ulf Kristersson v noci řekl, že zkontaktuje lídry ostatních stran a že zůstává otázkou, kdo bude Švédsku vládnout v příštích letech.
Předsedkyně opozičních Sociálních demokratů Anderssonová na stranickém shromáždění konstatovala, že středolevé opoziční strany vedou a pokud se výsledek potvrdí, země bude mít novou vládu.
Těsné vítězství sociálních demokratů média předpovídala také v předchozích švédských parlamentních volbách v roce 2022. Volby však nakonec vyhrál Kristersson.
Kristerssonova menšinová vláda se od roku 2022 opírá o podporu Švédských demokratů. V případě dalšího vítězství pravice by Švédští demokraté poprvé přímo vstoupili do vlády. Kristersson jim před volbami slíbil ministerská křesla. Protiimigrační Švédští demokraté mají kořeny v krajní pravici a neonacistickém prostředí a v posledních letech se posouvají k hlavnímu politickému proudu.
Oproti předchozím parlamentním volbám v roce 2022 si Švédští demokraté pohoršili, což se stalo poprvé od roku 2010, kdy se dostali do parlamentu. K horšímu procentuálnímu výsledku podle ní směřují také Sociální demokraté, kteří při minulých volbách získali přes 30 procent hlasů a nyní směřují k zisku 28 procent hlasů.
Pokud se vítězství středolevicového tábora potvrdí, sestavování vlády může nějakou dobu trvat, neboť není jasné, které další strany by se podílely na vládě Anderssonové, píše agentura Reuters, podle níž Strana středu odmítá vládnout společně s Levicovou stranou.
Výsledek voleb pravděpodobně nezmění prozápadní a proukrajinský postoj Švédska, méně jasný je podle ní jejich dopad na imigrační a hospodářskou politiku země. Kristerssonova vláda v posledních letech prosadila řadu přísnějších opatření v oblasti migrace a kriminality. Kritici jí vytýkají omezování občanských svobod a tlak na přizpůsobení přistěhovalců švédským kulturním normám.