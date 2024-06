Pozor na jahody. Ve Švédsku z jejich prodeje těží i gang vedený vládcem Jahodou

Švédská policie v polovině června rozjela razie. Například v regionu Bergslagen severozápadně od Stockholmu provedla patnáct kontrol jahodových stánků v sedmi oblastech. „Pokud zvažujete nákup jahod z tohoto typu obchodu, měli byste vědět, že tím pomáháte financovat trestnou činnost. Kriminálníci využívají děr v zákonech,“ říká policejní velitel Per Lundbäck.

Policisté odhalili čtyři přestupky proti cizineckému zákonu a jednoho člověka zadrželi do doby, než bude vyhoštěn. Samotní stánkaři však nejsou ti, po kterých jdou. „Prodejci mají přímé vazby na zločin jen vzácně. Jahody nakupují u velkoobchodníků a ti jsou pod kontrolou zločineckých sítí. Objevili jsme rodinné skupiny, které nebyly registrované jako firmy. Už tento samotný fakt kontroly ztěžuje,“ dodal velitel pro švédskou televizi SVT Nyheter.

Ta o pár dní později Švédy před jahodami s kriminálním pozadím varovala znovu, a to v souvislosti s trhy v Uppsale. „Pokud jste tyto jahody prodali, můžete být zapojeni do podvodu,“ podotkla Kristina Mattssonová ze Švédské zemědělské rady. Výzva k opatrnosti přitom platí i pro letní brigádníky, kterými jsou často nezletilí. Mattssonová proto nabádá jejich rodiče, aby dohlédli na to, odkud jahody pocházejí a že jejich potomci poskytují zákazníkům správné informace o původu kupovaného ovoce.

Napoví třeba nálepky na krabicích, které by měly nést jméno pěstitele a jeho adresu. List Aftonbladet k tomu napsal, že ony „podvodné“ jahody podle podezření samospráv často pocházejí z Belgie, i když jsou označené coby švédské. Policie v Uppsale a okolí tak několik stánků zavřela a mimo jiné začala vyšetřovat praní špinavých peněz.

Od Foxtrotu k Rumbě

Zločinci, který za jahodovým byznysem stojí, se v podsvětí příznačně přezdívá Jordgubben – Jahoda. Ismail Abdo býval dříve členem nechvalně známého gangu Foxtrot, který ze zahraničí řídí jistý Rawa Majid s přezdívkou Kurdská liška. Před pár lety však z tohoto gangu odešel a založil si konkurenční klan s neméně tanečním názvem Rumba. Od té doby zuří válka gangů ve Švédsku naplno, což ještě vyhrotila vražda Abdovy matky v Uppsale.

Právě z údajně miliardových obratů z prodeje jahod Abdo financuje své ostatní aktivity, a to i díky tomu, že se prodejci pravděpodobně vyhýbají placení daní, píše list The Times. „Pokud prodáte docela velké množství v různých silničních stáncích, aniž byste ze svého výdělku platili daně, může jít o poměrně velké peníze,“ míní Jorgen Holmlund ze Švédské univerzity obrany ve Stockholmu.

Izraelská tajná služba Mosad tvrdí, že Abdův gang stojí za zmařeným pokusem o útok na izraelskou ambasádu ve Stockholmu z poloviny května. A že jak Rumba, tak Foxtrot dostávají peníze od Íránu, který je využívá k útokům na izraelské cíle v zemi. Oba vládci gangů žili a možná stále žijí v Turecku, kam zatáhli násilí rozpoutané ve Švédsku. Jeden z jejich útoků se odehrál v istanbulské kavárně.

Samotného Abda, který má turecké občanství a po němž pátral i Interpol, v květnu zadržela turecká policie v Adaně na jihovýchodě země. Dopadla ho ve chvíli, kdy jel v autě, na sobě měl neprůstřelnou vestu a u sebe nabitou pistoli se dvanácti náboji. Později jej však propustila na kauci a jeho současné místo výskytu není známo.

„Jahodový muž“ Ismail Abdo. V květnu ho zadržela turecká policie, později ho však pustila na kauci: