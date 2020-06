Švédsko ukončilo vyšetřování vraždy Olofa Palmeho. Hlavní podezřelý zemřel před 20 lety

Sociálnědemokratický politik byl zastřelen v noci 28. února 1986, když šel ve Stockholmu společně s manželkou z kina. Grafický designér Engström byl jedním z lidí, o nichž se od začátku vědělo, že byl na místě činu. Policie ho opakovaně vyslýchala jako svědka a krátce ho považovala i za možného podezřelého.

Švédský státní zástupce Krister Petersson, který vyšetřování převzal v roce 2017, uvedl, že Engström nenáviděl Palmeho a jeho politiku. „Jelikož zemřel, nemohu ho obvinit,“ prohlásil Petersson na středeční napjatě očekávané tiskové konferenci.

If anyone’s wondering why Swedes aren’t out enjoying our lack of corona restrictions this morning it’s because we’re by the tv or radio. After 34 years we’re (hopefully) about to find out who murdered our Prime Minister Olof Palme. 2020, what a year. pic.twitter.com/gEXskRHzoT