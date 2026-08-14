Švédsko snižuje hranici trestní odpovědnosti na čtrnáct let. Kvůli boji s gangy

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Policisté hlídají prostor před restaurací po střelbě v Sandvikenu na východě Švédska. (22. září 2023) | foto: Reuters

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Švédský parlament ve čtvrtek schválil snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Děje se tak jen měsíc před parlamentními volbami. Zákon vstoupí v platnost 10. září. Důvodem změny jsou zločiny místních gangů, které často rekrutují i děti.

Ve švédském parlamentu pro nový návrh hlasovalo 281 poslanců a 66 bylo proti. Většina ze 126 vládních institucí a nevládních organizací, které se k návrhu během legislativního procesu vyjadřovaly, byla proti němu, včetně policie a vězeňské správy.

Vláda původně chtěla snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti na 13 let, ale kvůli nedostatečné podpoře taková návrh stáhla. Kabinet se krokem snažil reagoval na rozšířenou kriminalitu související s gangy.

Ty na páchání násilných činů často rekrutují děti mladší 15 let, které nemohou být trestně stíhány. Kritici původního návrhu uváděli, že snížení věku trestní odpovědnosti s sebou nese riziko, že gangy se budou snažit získat ještě mladší děti.

Pravicová menšinová vláda, podporovaná krajně pravicovými Švédskými demokraty, si od svého nástupu k moci v roce 2022 stanovila boj proti kriminalitě jako svou prioritu.

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