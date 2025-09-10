Švédsko si neví rady s nájemnými dětskými vrahy. Sníží věk trestní odpovědnosti

Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti ze současných 15 let, oznámil švédský premiér Ulf Kristersson. Záměr souvisí s rostoucím počtem gangů, které verbují děti a využívají je jako nájemné vrahy. Kristersson zatím novou hranici neupřesnil. Švédskou vládou najatý odborník letos doporučil, aby byl věk trestní odpovědnosti u obzvláště závažných trestných činů stanoven na 14 let.

ilustrační snímek | foto: Reuters

Podle nejnovějších oficiálních údajů v prvních šesti měsících roku 2024 bylo 93 osob mladších 15 let podezřelých z vraždy, z napomáhání k vraždě nebo z pokusu o vraždu. Reuters informuje, že se jedná o trojnásobek ve srovnání se stejným obdobím roku 2023.

„Děti jsou zločineckými organizacemi bezohledně zneužívány k páchání závažných trestných činů,“ prohlásil premiér v parlamentu. Podle Reuters dodal, že vláda podniká důrazné kroky k ochraně zneužívaných dětí i jejich potenciálních obětí. Švédsko má s organizovaným zločinem problémy více než deset let, přičemž nárůst nezletilých pachatelů trestné činnosti je patrný od roku 2023.

Navzdory obavám z kriminálních gangů počet střeleb a vražd souvisejících s organizovanými skupinami ve Švédsku loni klesl. Podle Reuters by letos tento trend měl pokračovat.

