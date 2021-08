Analýza

Když se dva perou, třetí se směje. Zatímco ve Spojených státech se demokraté s republikány přou o to, kdo je zodpovědný za kolaps Afghánistánu, nominální spojenec Ameriky Pákistán si mne ruce. Dlouho bylo známo, že islámská republika pro porážku fundamentalistů nedělá vše, co by mohla. A po pádu Kábulu je to vidět víc než kdy dřív.