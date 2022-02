Svět bude ode dneška jiný, shodují se světoví státníci. Putina obhajují jen Čína a Bělorusko

„Rusko ráno zákeřně zaútočilo na naši zemi, stejně jako nacistické Německo za druhé světové války. K dnešnímu dni se naše země ocitly na opačných stranách světových dějin. Rusko se vydalo na cestu zla, ale Ukrajina se brání a nevzdá se své svobody bez ohledu na to, co si myslí Moskva,“ to byly jedny z prvních slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nedlouho po začátku invaze na Ukrajinu ze strany Ruska.

Ruský prezident Vladimir Putin naopak uvedl, že okolnosti od Ruska vyžadují rozhodné kroky a cílem operace je ochrana lidských životů, nikoliv okupace ukrajinských území. „Pouze“ její demilitarizace a denacifikace. „Spravedlnost a pravda je na ruské straně,“ řekl Putin s tím, že veškerá odpovědnost je na ukrajinském straně.

Taková jsou slova hlavních tváří konfliktu. Co ale na dění na Ukrajině říkají ostatní? O závažnosti celé situace patrně nejlépe svědčí slova slovenského premiéra Eduarda Hegera, který konstatoval, že svět bude ode dneška jiný. „Rusko zaútočilo na slabšího, jehož jediným proviněním je to, že chtěl žít mírumilovně podle svých představ jako jiné svrchované národy,“ konstatoval Heger na svém facebookovém účtu s tím, že slovenská vláda se vší rozhodností odsuzuje činy ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vlády. „Všechny oběti, které tato válka přinese, budou jejich obětmi a budou se zodpovídat před světovou veřejností,“ uvedl.

V podobném duchu se vyjádřil i americký prezident Joe Biden, který na Twitteru napsal, že prezident Putin se rozhodl pro předem připravenou válku, která přinese katastrofální ztráty na životech. „Za smrt a zkázu, kterou tento útok přinese, je odpovědné pouze Rusko. Spojené státy a jejich spojenci a partneři budou reagovat jednotně a rozhodně. Svět bude volat Rusko k odpovědnosti,“ doplnil.

