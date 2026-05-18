Předchozí krize a reakce na ně spíše otřásly důvěrou lidí ve vlády, občanské svobody a demokratické normy, upozornil mezinárodní panel pověřený posouzením stavu globální připravenosti na zdravotní krize a pandemie. Nová pandemie by tak zasáhla svět, který je více rozdělený, více zadlužený a méně schopný chránit své obyvatele než před zhruba deseti lety, uvádí zpráva Rady pro monitorování globální připravenosti (GPMB).
„Důvěra slábne: mezi vládami a občany, mezi zeměmi, v multilaterálních organizacích a v ekonomice,“ pokračuje zpráva. „Na světlo vycházejí hluboce zakořeněné nerovnosti: v přístupu k informacím, ve znalostech, financích a protiopatřeních, od osobních ochranných prostředků až po vakcíny zachraňující životy,“ upozornili členové GPMB.
Klimatické změny a ozbrojené konflikty rizika ještě zhoršují, konstatuje zpráva. „Geopolitická fragmentace, omezení prostoru pro občanskou společnost a komerční egoismus podkopávají kolektivní akci,“ soudí odborníci.
Panel uvedl, že je možné obnovit komplexní důvěru a vytvořit udržitelnou spravedlnost pro všechny. To ale podle něj vyžaduje nezávislé a rozsáhlé monitorování rizik a systém, který zaručí rovný přístup všem lidem na celém světě ke všemu, co chrání před nákazami, a který zajistí více finančních prostředků pro pandemický fond zřízený za účelem posílení globálních kapacit pro prevenci, připravenost a reakci na pandemie.
Rada pro monitorování globální připravenosti se schází od roku 2018 na popud WHO a Světové banky. Skládá se ze zástupců OSN a vlád a z odborníků.
Aktuálně WHO znepokojuje především epidemie eboly v Kongu a Ugandě, kterou o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Cílem je uvést sousední země do zvýšené pohotovosti a mobilizovat podporu mezinárodního společenství. Šíření nákazy způsobené virem Bundibugyo však podle organizace zatím nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Nebezpečí rozšíření do Evropy experti považují za nízké.
Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondělí při otevření Světového zdravotnického shromáždění před nebezpečími také varoval. „Žijeme v těžkých, nebezpečných a štěpením utvářených časech,“ prohlásil podle agentury DPA.
Agentura však připomíná, že nejdůležitější původně plánovaný úkol konference WHO se nesplní, neboť více než 190 členských států WHO nenalezlo shodu ohledně mechanismu PABS (Pathogen Access and Benefit Sharing). Ten má mimo jiné regulovat, jak budou země sdílející patogen, který se objevil na jejich území, kompenzovány, aby proti němu mohly být vyvinuty vakcíny a léky. Schválení tohoto systému je zároveň předpokladem pro to, aby vstoupila v platnost širší pandemická dohoda WHO. Takto zatím ani nezačala její ratifikace.