Svět před koronavirem zažil pět chřipkových pandemií. Podívejte se, jak dopadly

PRAHA Světová zdravotnická organizace (WHO) označila nynější celosvětové šíření nákazy nového typu koronaviru za pandemii. První chřipková pandemie svět ohrožovala už roku 1889, celkem pandemií propuklo pět.

Ruská chřipka (1889 až 1892, kolem milionu obětí)

Začala v květnu 1889 v Buchaře v dnešním Uzbekistánu, přešla do evropské části Ruska a přes Sibiř do střední a západní Evropy. V roce 1890 postihla Jižní Afriku, Ameriku a zbytek světa. V roce 1891 se vrátila do jižní a západní Evropy, od podzimu 1891 do jara roku 1892 prošla celou Evropou. Dohasínala v letech 1893 až 1894 a zemřelo na ní kolem milionu lidí.