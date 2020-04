‚Světlo a život jsou větší.‘ Alžběta II. povzbudila Brity, milovnice psů a dostihů oslaví narozeniny bez kanonády

Londýn/Praha Jako už poněkolikáté během své téměř sedm desítek let trvající vlády dokázala Alžběta II. zvolit v televizním projevu z předminulé neděle správná slova s cílem povzbudit občany země v době pandemie.

Britská panovnice Alžběta II. se v úterý dožívá 94 roků. Oproti minulosti se připomínka jejího životního jubilea letos obejde bez tradičních výstřelů z děl. Panovnice prý něco takového nepovažuje za vhodné vzhledem ke koronavirové krizi, která v minulých dnech postihla její zemi v plné síle. Není vyloučeno, že na den jejích narozenin překročí počet obětí nemoci covid-19 na území Spojeného království hranici 15 tisíc lidí.



A kvůli rizikům z možného šíření infekce se budou muset Britové s největší pravděpodobností rozloučit i s veřejným defilé, jež se koná na královninu počest kvůli lepšímu počasí pravidelně na druhý červnový víkend.

Alžběta II. vládne zemi 68 let. Jako panovnice stojí nejenom v čele Spojeného království, ale i patnácti dalších nezávislých států, mezi nimiž nechybí například Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Belize či Jamajka. Až do roku 2018 byla i hlavou Společenství národů (Commonwealthu), volného sdružení bývalých britských kolonií a dominií, jež reprezentuje 2,5 miliardy obyvatel planety. Britská královna nemůže z titulu funkce zasahovat do politiky. Svou nestrannost naplňuje se vším všudy, například ještě nikdy nebyla volit. Během své vlády se potkala se čtrnácti premiéry.

Několik projevů

Prakticky všechny její kroky jsou v souladu s vůlí vlády a parlamentu. Snad pouze jednou v roce může říct, co si skutečně myslí, a to během svého tradičního vánočního poselství. Avšak mimořádná situace související s pandemií způsobila, že Alžběta II. promluvila ke svým krajanům v krátké době hned několikrát.

„Procházíme obdobím, kdy je život v naší zemi otřesen. Je to otřes, který přinesl smutek, finanční zátěž a obrovské změny našeho každodenního života,“ prohlásila panovnice v mimořádném vystoupení na Květnou neděli 5. dubna. Její slova pomalu ani ještě nestihla doznít a Britové už byli konfrontováni s nečekanou zprávou: Zdravotní stav jejich premiéra Borise Johnsona, zasaženého nemocí covid-19, se zhoršil natolik, že musel být převezen do nemocnice na jednotku intenzivní péče.

Královská rodina následně patřila k prvním, kdo adresoval Johnsonovi i jeho snoubence přání brzkého uzdravení. Pamětníci si tehdy vybavili vůbec první veřejný rozhlasový projev dnešní královny. Tehdy čtrnáctiletá princezna Alžběta se spolu s mladší sestrou, princeznou Margaret, obrátily v říjnu 1940 prostřednictvím rozhlasu k britským dětem, aby neztratily naději v době války.

Loni absolvovala 300 akcí

Během letošních Velikonoc pak nechala Alžběta II., která je zároveň hlavou anglikánské církve, zveřejnit další poselství. V něm se svým krajanům znovu snažila vnuknout odvahu. „Temnota může být jako smrt, avšak světlo a život jsou větší ,“ ujistila nejenom Brity, ale i ostatní občany zemí Commonwealthu.

Soudržnost tohoto sdružení „spřátelených států“ leží Alžbětě II. na srdci prakticky po celou dobu její vlády. V minulosti to dávala najevo častými cestami, přičemž obzvlášť silně se podle jejích životopisců zajímala o Afriku. To ji prý nakonec vedlo až k odmítání politiky rasové segregace (apartheidu) v Jihoafrické republice, což mělo být svého času zdrojem značného napětí s tehdejší premiérkou Margaret Thatcherovou.

Její soukromý majetek (bez nemovitostí a například cenných obrazů) odhadují britská média na více než 300 milionů liber (přes devět miliard korun). Navzdory tomu má ale pověst, že je velmi šetrná. Dlouhé roky jí například stačí lak na nehty, který stojí v obchodě osm liber. Jedinou vášní, kterou Alžběta II. skutečně veřejně připouští, je její záliba v chovu psů plemene corgy, především ale láska ke koním a všemu, co s tím souvisí. Panovnice je také pravidelnou návštěvnicí dostihů.

Navzdory svému požehnanému věku absolvovala britská královna během loňského roku přes tří set veřejných akcí.