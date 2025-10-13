Od zahájení 13. dubna přilákala odhadem více než 25 milionů lidí. Překonala tak 22,05 milionu návštěvníků na Expu 2005 v japonské prefektuře Aiči.
Web The Japan Times dodal, že do areálu do června každý den zavítalo téměř 150 tisíc návštěvníků a od října bezmála 250 tisíc lidí denně. Expo dvakrát navštívil také japonský císař Naruhito s císařovnou Masako.
Svůj pavilon zde otevřela také Česká republika. Jeho návštěvnost se vyšplhala přes milion a půl lidí. Pavilon, který pojal průměrně 12 tisíc až 14 tisíc návštěvníků denně, v pátek ocenila EU za jeho pohostinnost a získal také sošku evropského maskota Europa.
V pátek český pavilon přivítal 1,5miliontého návštěvníka, kterým se stal tříletý japonský chlapec s matkou. ČR se světové výstavy účastnila pošesté.
Celkové náklady na správu výstavy se podle Japonské asociace pro Světovou výstavu 2025 vyšplhaly na 116 miliard jenů (asi 16 miliard Kč), které mělo pokrýt 96,6 miliardy jenů ze vstupenek a 19,1 miliardy jenů z prodeje zboží. Konečný přebytek by se pak měl pohybovat mezi 23 až 28 miliardami jenů, jak uvedl Masakazu Tokura, předseda představenstva asociace. Celkový rozpočet se odhaduje na jeden trilion jenů (137 biliard Kč).
„Zisk je jistě vítaný, ale největší radost mám z toho, že se všichni baví. Téměř 80 procent návštěvníků uvedlo, že by rádo přijelo znovu,“ dodal Tokura.
Nejvíce návštěvníků přišlo na Expo 2010 v čínské Šanghaji, kam tehdy zavítalo 73 milionů lidí.
Výstavě se ale nevyhnuly ani problémy. Přibližně týden před otevřením byla zjištěna potenciálně výbušná úroveň metanu, který unikal z průmyslového odpadu pod zemí, kvůli čemuž se muselo častěji větrat.
Organizátoři také koncem května nasadili insekticidy proti tisícům malých mušek pakomára, které zaplavily stěny a sloupy areálu, a v červnu upozornili na 20krát vyšší než povolené množství bakterií legionella v mořské vodě, kvůli čemuž musela být načas pozastavena vodní představení.
Největší výzva ale přišla 13. srpna, kdy kvůli problémům s kabely přestal jezdit vlak mezi centrem Ósaky a zastávkou Jumešima u pavilonů. Na výstavě proto tehdy přes noc uvázlo asi 30 tisíc lidí a 36 z nich muselo do nemocnice kvůli bolesti hlavy, napsal web The Japan Times.
Na závěrečném ceremoniálu, jehož se účastnilo 158 zemí a regionů, byla vlajka Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) předána Saúdské Arábii, jejíž hlavní město Rijád bude dějištěm příštího Expa za pět let. BIE je pařížský orgán, který dohlíží na světové výstavy. Ceremonii v 18:35 místního času (11:35 SELČ) zakončí desetiminutový ohňostroj.