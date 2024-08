V Africe řádí opičí neštovice. Světová zdravotnická organizace varuje svět

„Je to něco, co by nás mělo znepokojovat všechny... Potenciál dalšího šíření mimo Afriku je velmi znepokojivý,“ uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jeho organizace vyhlášením „stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“ dala na doporučení nezávislých expertů.

Od ledna 2022 se v 16 afrických zemích objevilo 38 465 případů mpoxu, tedy opičích neštovic. Z toho 1 456 nakažených zemřelo. Letos je případů ve srovnání s loňským rokem o 160 procent více, píše AFP s odkazem na nejnovější data Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v Africe (Africa CDC), jež je orgánem Africké unie.

„Mpox už překročil hranice, postihl tisíce lidí napříč kontinentem. S těžkým srdcem, ale s neochvějným závazkem vůči našim lidem, vůči našim africkým občanům, oznamuji, že vyhlašujeme kvůli neštovicím stav ohrožení veřejného zdraví“ na celém kontinentu, uvedl předseda Africa CDC Jean Kaseya.

Toto rozhodnutí umožní uvolnit finanční prostředky na pořízení vakcín a celoafrickou reakci na mpox. Situací se ve středu zabývala i WHO. Rozhodla se v souvislosti s touto nemocí vyhlásit nejvyšší stupeň zdravotní pohotovosti na mezinárodní úrovni.

Od začátku letošního roku se mpox šíří zejména v Kongu, kde zdravotníci evidují více než 13 700 případů a 450 úmrtí. Nemoc se původně šířila především sexuálním přenosem, u nové varianty ale k nákaze podle expertů stačí pouze blízký tělesný kontakt s infikovanou osobou.

Nemoc už se rozšířila do Keni, Burundi, Středoafrické republiky nebo Rwandy, píše BBC. Podle AFP se ale několik případů objevilo také například v Egyptě, Maroku nebo Jihoafrické republice.

Nemoc mpox je smrtelná zhruba pro tři procenta nakažených. Nákaza nejčastěji postihuje děti do 15 let, které představují 60 procent všech nakažených, uvádí Africa CDC.

Mpox je virové onemocnění, které se přenáší ze zvířat na člověka, ale přenáší se i těsným fyzickým kontaktem s osobou nakaženou virem. Projevuje se vyrážkou s puchýřky, pacienti také trpí horečkami, případně pociťují celkové vyčerpání. U lidí se tato nemoc poprvé objevila v roce 1970 právě v Kongu.