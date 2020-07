Světová zdravotnická organizace vítá dobré zprávy o vakcíně firmy AstraZeneca. Dalším krokem je rozsáhlé testování, míní její šéf

Ženeva/Londýn Světová zdravotnická organizace (WHO) vítá zprávy, že experimentální vakcína společnosti AstraZeneca je bezpečná a v první fázi klinických testů na zdravých dobrovolnících vyvolává imunitní reakci. Během virtuálního briefingu vedeného z centrály organizace v Ženevě to v pondělí řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tělo produkující bílkovina snižuje riziko vážného průběhu koronaviru, hlásí britská společnost. Ta vyvíjí průlomový lék Výsledky testované vakcíny zveřejnil odborný časopis The Lancet. Očkovací látka s označením AZD1222, vyvíjená firmou AstraZeneca a vědci britské Oxfordské univerzity, nemá žádné vedlejší účinky a vyvolává imunitní reakci protilátky a T-buněk, napsal časopis.

T-buňky jsou v lidském těle důležitým stavebním prvkem imunitního systému. Čím nižší je jejich množství, tím větší jsou následky infekce a tím větší je i poškození imunitního systému. „Gratulujeme našim kolegům za pokrok, kterého dosáhli,“ uvedl při témže briefingu krizový expert WHO Mike Ryan. „Je to pozitivní výsledek, ale ještě je třeba ujít dlouhou cestu... Nyní musíme přistoupit k rozsáhlému testování,“ dodal. WHO považuje AZD1222 za vedoucího kandidáta v celosvětové snaze získat vakcínu schopnou zastavit koronavirem SARS-CoV-2 způsobenou pandemii. Ta si doposud vyžádala celkem už více než 600 000 lidských životů. Aktuálně je na různých stupních vývoje více než 150 možných očkovacích látek. Patří mezi ně například vakcína připravovaná biotechnologickou skupinou CanSino, sídlící v Hongkongu, nebo vakcína vyvíjená německou biotechnologickou firmou BioNTech a americkou farmaceutickou společností Pfizer. Údajně slibnou očkovací látku proti koronaviru už testuje i ruské výzkumné středisko při ministerstvu zdravotnictví.