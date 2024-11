Záchod jako statusový symbol. Slaví se den toalet, miliardy lidí je stále nemají

Nejnovější čísla Světové zdravotnické organizace (WHO) říkají, že v důsledku nedostatku pitné vody a špatné hygieny zemře ročně 1,4 milionu lidí. Lepší rozšíření sanitárních zařízení by přitom přispělo nejen k ochraně dospělých, ale i k menšímu počtu předčasných úmrtí dětí. V zemích s nízkým množstvím toalet je totiž nejvyšší počet úmrtí dětí ve věku do pěti let.

V číslech Až 3,5 miliardy lidí stále žije bez hygienických zařízení, včetně 419 milionů lidí, kteří praktikují vyprazdňování na otevřeném prostranství. Více než 2 miliardy lidí stále žijí bez bezpečně upravené pitné vody. Každý den umře tisíc dětí mladších pěti let, a to kvůli nebezpečné pitné vodě a nedostatku hygieny. zdroj: WHO/UNICEF, 2023

Naprostá většina těchto úmrtí nastává v zemích s nízkými a středními příjmy. Jedním z nich je i africká Angola. Nebezpečná hygiena tam má, stejně jako v jiných částech světa, na svědomí převážně průjmová onemocnění.

Je také hlavním faktorem několika opomíjených tropických chorob, včetně střevních červů, schistozomózy a trachomu. Špatná hygiena navíc přispívá i k podvýživě.

Šířením nemocí se dá jednoduše předejít právě stavbou latrín, připomíná OSN, podle níž praktikuje otevřenou defekaci 419 milionů lidí na celém světě.

Na výstavbě v latrín v Angole se podíleli i Češi. V provincii Bié zafinancovali vybudování více než tří set toalet skrz organizaci Člověk v tísni.

„Lidi učíme, jak si mohou postavit záchody sami doma z místních, levných materiálů. Sejde se celá vesnice, postavíme modelovou latrínu… je to pro ně často drsný kulturní šok a musí se názorně přesvědčit. Pomáhá udělat ze záchodů statusový symbol, něco jako je u nás bazén na zahradě,“ říká Jan Faltus, expert na vodu a vodohospodářství.

Světové organizace upozorňují i na fakt, že latríny pomáhají chránit zdraví i bezpečí žen z tradičních komunit. Umožňují navštívit toaletu kdykoli, nejen po západu slunce, jak je často pro ženy zvykem tam, kde latríny chybí.