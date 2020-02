Nečekaná oběť koronaviru: mexické pivo Corona je terčem mnoha vtipů, zájem o koupi klesá

Dopady spojování piva Corona s obávaným koronavirem jsou výraznější v posledních dnech, kdy se nákaza rychle šíří i mimo Čínu, kde se koronavirus loni v prosinci poprvé objevil.



Akcie nadnárodní společnosti Constellation Brands, která pivo Corona vyváží z Mexika do USA, od začátku týdne klesly na burze v New Yorku zhruba o osm procent.

One you want the other not so much #CoronaBeer #CoronaVirus #Corona pic.twitter.com/hUzmXmUkOS