Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Švédské volby vyhrála středolevá opozice, vládní blok většinu nezíská, tvrdí prognóza

Autor: ,
  20:13aktualizováno  20:13
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Šéfka švédské sociální demokracie a opoziční lídryně Magdalena Anderssonová...

Šéfka švédské sociální demokracie a opoziční lídryně Magdalena Anderssonová reaguje po odvolení v parlamentních volbách ve městě Nacka nedaleko Stockholmu. (13. září 2026) | foto: Denis BalibouseReuters

Předsedkyně Sociálnědemokratické strany Magdalena Anderssonová hovoří během...
Předseda strany Švédští demokraté Jimmie &#197;kesson hovoří během volební noci...
Lidé hlasují ve volební místnosti během parlamentních voleb ve městě Nacka...
Lidé vstupují do volební místnosti během parlamentních voleb ve městě Nacka...
24 fotografií
Švédská středolevá opozice zvítězila v parlamentních volbách, které se uskutečnily minulou neděli. Uvedla to švédská veřejnoprávní televize SVT na základě svého propočtu po sečtení 99 procent hlasů. Podle volební prognózy stanice už strany dosud vládního pravicového bloku prakticky ztratily naději na získání většiny v parlamentu.

SVT připouští, že proces sčítání hlasů by mohl být oficiálně dokončen až ve čtvrtek. Dosud se sčítají hlasy odevzdané předem, které dorazily se zpožděním, a hlasy ze zahraničí. Také hlasy z několika měst, včetně velkých center, jako jsou Stockholm, Göteborg a Malmö, zatím nebyly sečteny, uvedla SVT. Obyvatelé velkých měst přitom mají obecně tendenci volit levicově orientované strany.

Volební prognóza SVT s pravděpodobností nejméně 99,9 procenta odhaduje, že opoziční strany získají většinu, a tím ve volbách zvítězí.

Vzhledem k mimořádně těsnému hlasování dosud nebylo možné vyhlásit vítěze voleb. Poměr sil mezi opozicí a vládním blokem do dnešního večera kolísal mezi stavy 176 parlamentních křesel ku 173 a 175 ku 174.

Švédské volby jsou soubojem mezi blokem v čele s konzervativním premiérem Ulfem Kristerssonem a levicovým blokem vedeným sociální demokratkou Magdalenou Anderssonovou.

Parlament jmenuje nového premiéra, který bude pověřen vyjednáváním o sestavení vlády, nejdříve 29. září.

Po volbách v roce 2022 trvalo sestavení vlády 37 dní a po volbách v roce 2018 dokonce 134 dní.

14. září 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.