Švýcarsko chce začít výrazně zbrojit, dočasně kvůli tomu zvýší daně

Vláda dále uvedla, že vzhledem k bezpečnostním hrozbám stávající plán dosáhnout do roku 2032 výdajů na zbrojení ve výši jednoho procenta hrubého domácího produktu (HDP) už nestačí.
„Světová bezpečnostní situace a geopolitické okolí Švýcarska se v posledních letech značně zhoršily. Svět se stal nestabilnějším a nebezpečnějším,“ uvedla v prohlášení vláda. Ta dále poukázala na to, že řada evropských zemí zareagovala rychlým posílením obranyschopnosti a že i alpská konfederace čelí hybridním hrozbám, jako jsou kybernetické útoky a dezinformace.
Švýcarsko nyní dává na zbrojení asi 0,7 procenta HDP, což podle portálu Politico patří k nejnižším hodnotám v Evropě. Země, která je tradičním neutrálním státem, ještě v 60. letech dvacátého století dávala na obranu okolo 2,5 procenta výkonu ekonomiky, v 90. letech pak výdaje výrazně snížila hluboko pod 1,5 procenta HDP.
Dosavadní plán předpokládal postupné navýšení investic do armády na jedno procento HDP do roku 2032. Nově s výrazným zbrojením vláda počítá už od roku 2028. Prioritami jsou protivzdušná obrana různého dosahu, kybernetická bezpečnost a elektromagnetické obranné prostředky.
Kvůli zvýšení daní bude muset Švýcarsko změnit ústavu. Příslušný návrh by mohl parlament dostat letos na podzim a v létě příštího roku plánuje v této věci referendum, aby vyšší daň mohla země uplatňovat od ledna 2028.