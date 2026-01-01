Mrtví po výbuchu ve švýcarském středisku. Na místě jsou vrtulníky a sanitky

„Došlo k výbuchu neznámého původu,“ řekl agentuře AFP Gaëtan Lathion, policejní mluvčí v kantonu Valais (Wallis) na jihozápadě Švýcarska. „Je zde několik zraněných a několik mrtvých,“ dodal s tím, že zásah pokračuje.
Podle něj exploze nastala kolem 1:30 v baru Le Constellation, který je oblíbený mezi turisty, právě když lidé slavili příchod nového roku.
Snímky zveřejněné švýcarskými médii ukazují budovu v plamenech a zasahující záchranné složky v okolí.
Středisko Crans-Montana leží ve Walliských Alpách ve francouzsky mluvící části kantonu Valais. Nachází se na náhorní plošině v nadmořské výšce přibližně 1 500 metrů. Pravidelně se zde jezdí světový pohár, donedávna zde luxusní lyžařské středisko vlastnil i český podnikatel Radovan Vítek.
