Tragický požár ve Švýcarsku: nejmladším obětem bylo 14 let, polovina byli nezletilí

  8:48
Nejmladším obětem z novoročního požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana bylo 14 let a polovina z tragicky zemřelých byli nezletilí. Bilanci zveřejnil švýcarský deník Blick. Oběti byly sedmi národností, nejvíc zemřelých eviduje Švýcarsko.

Nejmladší obětí byli čtrnáctiletá dívka ze Švýcarska a stejně starý chlapec z Francie. Nejstarším byl 39letý muž. Téměř polovina obětí byli nezletilí. Dalších 119 převážně mladých lidí bylo zraněno, většina z nich vážně. Někteří stále bojují s popáleninami. České ministerstvo zahraničí v sobotu oznámilo, že mezi zraněnými je také Čech.

Lidé truchlí u pietního místa u baru Le Constellation v Crans Montaně za oběti novoročního požáru. (4. ledna 2026)
Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v luxusním lyžařském středisku Crans-Montana v jihozápadní Švýcarsku. (4. ledna 2025)
Mezi oběťmi je podle Blicku 22 Švýcarů, osm Francouzů, šest Italů, jeden Belgičan, Portugalec, Rumun a Turek.

Švýcarské úřady nadále zdůrazňují, že identifikace obětí je naprostou prioritou.

Policie už zahájila stíhání dvou provozovatelů baru Le Constellation, kde se tragédie na Nový rok odehrála.

„Jsou obviněni z nedbalostního zabití, nedbalostního ublížení na zdraví a nedbalostního způsobení požáru,“ oznámila policie kantonu Valais. „Připomínáme, že do pravomocného rozsudku platí presumpce neviny,“ dodala.

Majiteli baru jsou podle médií francouzští občané Jacques a Jessica Morettiovi. Jacques Moretti v pátek švýcarským médiím sdělil, že podnik dodržoval veškeré bezpečnostní normy, což měly doložit tři kontroly v posledních deseti letech. Státní žalobkyně Valais Béatrice Pilloudová nicméně podle deníku Le Monde uvedla, že normy jsou jedním z hlavních bodů vyšetřování.

