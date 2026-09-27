Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Švýcaři odmítli v referendu přísnější neutralitu, kterou chtěli nacionalisté

Autor: ,
  16:29
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Švýcaři v nedělním referendu podle očekávání odmítli zakotvit v ústavě přísnější vymezení neutrality své země. Proti iniciativě hlasovaly více než dvě třetiny voličů, vyplývá z odhadů a průběžných výsledků.

Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo v době míru spolupracovat se Severoatlantickou aliancí. Hlasování iniciovalo sdružení Pro Schweiz, které má blízko k nacionalistické Švýcarské lidové straně (SVP).

Hlasovací místnosti se uzavřely ve 12:00 a výsledkový trend zhruba odpovídá průzkumům před referendem. Podle televize SRF hlasovalo proti striktnějšímu pojetí neutrality 71 procent účastníků referenda. Agentura pro výzkum veřejného mínění gfs.bern po uzavření volebních místností na síti X informovala o „trendu směřujícím k odmítnutí“. Jasnou převahu zamítavých hlasů ukazují i průběžné výsledky, které na svém webu zveřejňuje švýcarský statistický úřad.

Hlasování se podle oficiálních údajů zúčastnilo na 46 procent oprávněných voličů. Obvykle více než 90 procent voličů odevzdává svůj hlas předem korespondenčně.

Pokud by se pro iniciativu vyslovila většina hlasujících, země by se nejenom nadále držela stranou ozbrojených konfliktů a odpírala válčícím stranám přístup na své území, ale přestala by také uvalovat sankce na státy, aktuálně například na Rusko, které rozpoutaly válku. Obchodní vztahy by pokračovaly v běžném rozsahu i se zeměmi, které konflikt vyvolaly.

Zastánci posílení neutrality tvrdí, že by to zvýšilo bezpečnost Švýcarska, neboť všechny státy by podle nich neutralitu respektovaly a na Švýcarsko neútočily. Odpůrci namítají, že v dnešní době se nelze jednoduše skrývat za neutralitu ani přistupovat k agresorům a k obětem stejně.

Ačkoliv je neutralita Švýcarska mezinárodně uznávána už od konce napoleonských válek v roce 1815, způsob, jakým ji vláda uplatňuje, není přesně stanoven.

SVP tvrdí, že tradiční neutrální postoj Švýcarska byl oslaben poté, co Bern uvalil sankce na Rusko v reakci na jeho invazi na Ukrajinu. V rámci kampaně před referendem byly po celé zemi rozmístěny plakáty vyzývající k hlasování pod heslem „Ne válce, ano neutralitě“, s vyobrazením bílých holubic míru.

Kromě SVP se proti návrhu staví většina politických stran i švýcarská vláda, ve které je zastoupeno celé politické spektrum. Ministr zahraničí Ignazio Cassis uvedl, že by takový krok poškodil národní bezpečnost a znemožnil společná cvičení s NATO.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Švýcaři odmítli v referendu přísnější neutralitu, kterou chtěli nacionalisté

Švýcaři odmítli zpřísnit pravidla neutrality. (27. září 2026)

Dojatá Strýcová vstoupila mezi legendy. Neuvěřitelné, těším se na oslavy, líčila

Linda Nosková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou vítězství českých tenistek...

Rozhovor

Němci toho o nás moc nevědí. Neumíme se propagovat, říká podnikatelka a galeristka Danuše Siering

Danuše Siering, česko-německá podnikatelka a galeristka.

MS v cyklistice ONLINE: Kdo získá duhový dres? Před pelotonem jede početný únik

A JE PRYČ. Útok Tadeje Pogačara sto kilometrů před cílem, na který neměl žádný...

Elijah Wood je opět Frodem. Pán prstenů: Hon na Gluma představil první snímky

Elijah Wood jako Frodo Pytlík ve filmu Pán prstenů: Hon na Gluma

Komentář

Po volbách měly přijít tvrdé ekonomické kroky. Kreml ale narazil na realitu

Členové volební komise sčítají hlasy ve volbách do ruské Státní dumy. (20. září...

Aktivisté vtrhli do chovu, zveřejnili záběry uhynulých prasat. Policie je zadržela

Aktivistka v areálu chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku. (27. září 2026)

Schillerová připustila, že zvýší sérii daní. Stanjuru vinila z „fixlování“

Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026)

Obrazem

Odhodlání k boji. Jak před 88 lety probíhala všeobecná mobilizace v Československu

Mobilizace v září 1938 byla labutí písní československé krize. Ač byla...

Chcete si udržet křesla, na odchod nemáte koule, tepal Vondra Macinku za rozpočet

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Po osmi letech zpátky na trůnu! Češky díky Noskové a Muchové vyhrály BJK Cup

České tenistky v sestavě (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie...

Dočasně se uzavírá část Pražského okruhu. Policie radí, kterému úseku se vyhnout

ilustrační snímek

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.