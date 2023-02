Švýcaři zvažují export svých zbraní Kyjevu, neutralitě navzdory

Švýcarsko přísně dodržuje nestrannost už od roku 1815, kdy Vídeňský kongres ustanovil tzv. „věčnou neutralitu Švýcarska“. Právní rámec tudíž nedovoluje Švýcarsku přímo posílat zbraně válčícím zemím ani reexport vojenského materiálu.

Švýcarští politici horlivě debatují, jakým způsobem neporušit zásady neutrality a zároveň poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc. „Jsme neutrální a zůstáváme neutrální, ale v současné situaci je skutečnost taková, že zabraňujeme našim západním partnerům podporovat Ukrajinu,“ řekl listu Politicošéf Svobodné demokratické strany (FDP) Thierry Burkart.

Švýcarsko se dostalo pod velký tlak a stalo se terčem značné kritiky poté, co odmítlo Německu, Dánsku a Španělsku předat švýcarskou munici Ukrajině. V případě Německa se to týkalo padesáti samohybných protiletadlových systémů Gepard. Německo přitom munici pro tyto systémy nemůže sehnat nikde jinde, podle reexportní doložky ale Švýcarsko coby výrobce musí s vývozem souhlasit.

„Švýcarsko je černým pasažérem NATO. Tento oportunismus není nadále udržitelný,“ napsal například v komentáři německý deník FAZ. Další publicisté poukazují na to, že Švýcarsku nevadí dodávat zbraně autokratickému režimu v Saúdské Arábii, s nimiž mimo jiné zasahuje do občanské války v Jemenu, zatímco sebeobrana Ukrajiny je pro ně tabu.

Jak obejít neutralitu?

Švýcarští politici se snaží přijít s řešením, které by uspokojilo západní partnery a zároveň by neporušilo zásadu neutrality, uvádí list Politico. Burkart například stojí za návrhem zákona, jenž by umožňoval export zbraní „zemím, které sdílejí švýcarské hodnoty“.

Jiný návrh umožňuje schválit reexport švýcarského vojenského materiálu zemi, která se brání proti agresi jiného státu, jehož činy valné shromáždění OSN označilo za porušení mezinárodní práva. To je právě případ války na Ukrajině.

V lednu bezpečnostní výbor Národní rady, což je dolní komora švýcarského parlamentu, schválil tento návrh s tím, že dodržuje švýcarské zákony o neutralitě, protože přímo neposílá švýcarský vojenský materiál do válečné zóny, ale třetí straně. Návrh nyní řeší i Rada států, vrchní komora švýcarského parlamentu.

Návrh může být schválen až po šestiměsíční lhůtě pro referendum. Švýcarští politici se obávají, že by normu její odpůrci mohli vyvoláním referenda shodit ze stolu. Je ale otázkou, zda by i za příznivých okolností byl přijat včas, aby Ukrajině dokázal rychle pomoci, upozorňuje Politico.

Vedle výše uvedených návrhů se ještě v parlamentu objevila iniciativa přezdívaná „lex Ukrajina“, která by tento problém řešila. Umožňovala by reexport švýcarských zbraní Ukrajině, pokud jsou „spojeny s rusko-ukrajinskou válkou“. Pokud by takový zákon byl schválen oběma komorami parlamentu, mohl by vejít v platnost prakticky okamžitě.

„Je velmi konkrétní, protože chceme postupovat rychle a Ukrajině pomoci,“ říká o iniciativě François Pointet ze strany Zelených, který je také spolupředseda bezpečnostní komise Národní rady. Myšlenka ale čelí velkému odporu. Proti jsou například Burkart i předseda bezpečnostního výboru Rady států Werner Salzmann z konzervativní Švýcarské lidové strany, podle nichž by vojenská pomoc jen jedné straně konfliktu porušovala princip neutrality. „Pokud dodáme Ukrajině, pak musíme dodat i Rusku,“ poukazuje Salzmann, k čemu by takový zákon mohl vést.

Německý impulz

Diskuze o vojenské pomoci Ukrajině ve Švýcarsku zesílila poté, co se Berlín rozhodl poslat na Ukrajinu své tanky leopard. Švýcarsko má v držení 96 těchto tanků, skoro třetinu z 300 tanků, které ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj uvádí jako potřebné k zvrácení průběhu války, podotýká agentura Bloomberg. Jejich prodej by podle švýcarského ministerstva obrany vyžadoval rozsáhlé vyřazení z provozu a souhlas parlamentu.

Maja Rinikerová, poslankyně z FDP, navrhuje, aby leopardy byly formálně vyřazeny z provozu a poslány za symbolickou cenu jednoho franku Polsku, České republice a Slovensku jako náhradu za ty tanky, které tyto státy pošlou Ukrajině. Samotné leopardy ale tyto země nebudou moci na Ukrajinu poslat.

„Válka změnila debatu ve Švýcarsku ohledně toho, jaké máme možnosti s ohledem na naše velmi striktní zákony o vývozu zbraní,“ říká Rinikerová, podle níž návrh na vyřazení leopardů z provozu může získat většinu hlasů. Pro tento návrh se už vyslovila levicová strana Gruenliberale i konzervativní Die Mitte. Ta ale požaduje, aby se tanky prodaly za konkurenční cenu.

Ještě před dvěma roky by tyto vážně vedené debaty byly ve švýcarském prostoru něčím nemyslitelným. Ruský vpád na Ukrajinu ale změnil situaci. Švýcarsko se překvapivě přidalo k západním státům, které na Rusko za agresi vůči sousednímu státu uvalily sankce. Moskva v odvětě přestala považovat Švýcarsko za neutrální stát a odmítla, aby zastupovalo zájmy Ukrajiny a vykonávalo mandát ochranné mocnosti v Rusku.

V průzkumech veřejného mínění se část Švýcarů vyslovuje pro budování těsnějších vztahů s NATO. V nedávném průzkumu se více než než polovina respondentů vyslovila pro reexport švýcarské munice Ukrajině.