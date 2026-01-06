Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč

  12:03
Starosta švýcarské obce Crans-Montana Nicolas Féraud v úterý oznámil, že v baru Le Constellation, který vyhořel minulý čtvrtek, nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny žádné pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Při požáru o silvestrovské noci zahynulo 40 lidí a dalších 116 utrpělo zranění.

Z analýzy asi 60 dokumentů vyplývá, že podnik prošel kontrolou naposledy v roce 2019.

Pohled na uzavřený bar Le Constellation v Crans-Montana ve švýcarských Alpách (4. ledna 2026)
Lidé truchlí u provizorního památníku před barem „Le Constellation“ po smrtelném požáru během silvestrovské oslavy v lyžařském středisku Crans-Montana. (5. ledna 2026)
Policisté na vojenském letišti v Sionu ve švýcarských Alpách nesou rakev s tělem jednoho ze šesti Italů, kteří zaynuli při požáru v Crans-Monatně. (5. ledna 2026)
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
52 fotografií

„Ačkoli bylo v roce 2025 v obci provedeno více než 1400 požárních inspekcí, obecní rada zjistila, že tento bar v letech 2020 až 2025 pravidelnými inspekcemi neprošel,“ uvedl starosta.

Dosud není jasné, proč v baru nebyla provedena pravidelná kontrola. „Je nám to velmi líto. Neměli jsme žádné informace o tom, že ke kontrolám nedošlo,“ dodal Féraud.

Úřady už dříve uvedly, že podle nich požár způsobily jiskřící zábavní pyrotechnické fontány, které zapálily pěnovou výplň stropu. Novináři se ptali, zda při poslední inspekci byla kontrolována také tato pěna.

Féraud uvedl, že zákon neukládá povinnost kontrolovat během inspekcí stropy. „Zvukově izolační pěna na stropě nebyla nikdy kontrolována. Naši bezpečnostní kontroloři to nepovažovali za nutné,“ řekl starosta.

Obecní rada obce na tiskové konferenci uvedla, že pověří specializovanou externí agenturu, aby zkontrolovala všechny veřejné budovy, a zakáže používání pyrotechniky v interiérech.

Obec dříve vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že je odhodlána podporovat oběti požáru, jejich rodiny a blízké. „Budeme nadále dělat vše, co je v našich silách, aby se taková tragédie již nikdy neopakovala,“ oznámila obec.

