Turista z České republiky údajně upadl v prudkém terénu a utrpěl smrtelná zranění. Z místa nehody byl vyproštěn již mrtvý.
Jeho skupina již dříve nahlásila, že tento teenager zmizel. Když se mladík nedostavil na domluvené místo setkání a nebylo možné se s ním spojit ani telefonicky, byla uvědomena kantonální policie v Nidwaldenu.
Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou. Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým,“ sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Mladík byl na hoře Pilatus v rámci organizovaného zájezdu. V době neštěstí měla skupina volno předtím, než se společně chystala sestoupit do obce Alpnach. Když hoch nedorazil na plánovaný sraz ve 13:30 a nedařilo se ho telefonicky kontaktovat, zavolala skupina policii.
Okolnosti nehody zatím nejsou známy a vyšetřuje je policie.
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