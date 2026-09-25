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Český turista zemřel při pádu v horách ve Švýcarsku

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  20:08aktualizováno  20:08
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Hora Pilatus, Švýcarsko. | foto: ČTK

U švýcarského Lucernu zahynul 18letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.

Turista z České republiky údajně upadl v prudkém terénu a utrpěl smrtelná zranění. Z místa nehody byl vyproštěn již mrtvý.

Jeho skupina již dříve nahlásila, že tento teenager zmizel. Když se mladík nedostavil na domluvené místo setkání a nebylo možné se s ním spojit ani telefonicky, byla uvědomena kantonální policie v Nidwaldenu.

Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou. Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým,“ sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

Mladík byl na hoře Pilatus v rámci organizovaného zájezdu. V době neštěstí měla skupina volno předtím, než se společně chystala sestoupit do obce Alpnach. Když hoch nedorazil na plánovaný sraz ve 13:30 a nedařilo se ho telefonicky kontaktovat, zavolala skupina policii.

Okolnosti nehody zatím nejsou známy a vyšetřuje je policie.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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