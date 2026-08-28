Švýcarsko zasáhla ničivá bouře. Padaly obrovské kroupy, zranily na 40 lidí

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  18:24aktualizováno  18:24
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Bouřka s rychlostí větru až 142 kilometrů v hodině v pátek vyvracela ve Švýcarsku stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až šesticentimetrové kroupy zranily na 40 lidí, jednu ženu vážně zranil padající strom, napsala agentura DPA. Krupobití bylo obzvláště silné v kantonu Curych, kde většinu z asi 40 zraněných tvoří děti.

Několik zraněných museli lékaři ošetřit na klinikách.

Bouřky, které zasáhly především západ a severozápad země, způsobily značné škody. Na železniční trati mezi Bielem a Oltenem musel být zastaven provoz. V kantonu Aargau vichr vyvrátil čtyři betonové sloupy elektrického vedení.

Na dálnici A1 poryv větru převrátil kamion, řidič vyvázl bez zranění. V kantonu Solothurn zaznamenala policie přes 200 hlášení o škodách. Meteorologická služba SRF Meteo napočítala během krátké doby okolo 46 tisíc blesků.

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Švýcarsko zasáhla ničivá bouře. Padaly obrovské kroupy, zranily na 40 lidí

Silná bouřka ve Švýcarsku vyvracela stromy i stožáry, kroupy zranily 40 lidí

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