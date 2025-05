Nebezpečí ve Švýcarsku neskončilo. Obří sesuv přehradil řeku, hrozí záplavy

Geolog Flavio Anselmetti z Bernské univerzity nynější vývoj událostí označil za řetězovou reakci. Ta začala rozsáhlým sesuvem, který zahradil tok řeky.

„Nejhorší by bylo, pokud by se voda nahromadila až ke koruně hráze ze suti,“ řekl. Proud řeky by nyní mohl hráz z kamení a ledu narušit a její část odplavit, což by vedlo ke zhroucení hráze. Uvolněná povodňová voda by následně s unášenou sutí ohrozila obce dále po proudu.

Švýcarské úřady již proto z preventivních důvodů evakuovaly obyvatele obcí Wiler a Kippel, kteří žijí v blízkosti řeky. Podle DPA se to týká zatím 16 lidí.

Už dříve opustili obyvatelé vesnici Blatten, kterou sesuv postihl. I tak je nezvěstný 64letý muž, který byl v oblasti navzdory varování.

DPA poznamenala, že rozsah sesuvu předčil nejhorší očekávání úřadů. Obec Blatten, kde žilo před neštěstím 300 lidí, je prakticky zničená. Domy, které masa zeminy, kamení a ledu nezasypala, jsou zaplavené. Představitelé kantonu Valais (Wallis) na tiskové konferenci sdělili, že se utrhly tři miliony kubíků sutě.

K objemu sutě televizní a rozhlasová společnost SRF uvedla, že by zaplnila asi 36 400 nákladních železničních vagonů a že taková vlaková souprava by dosáhla délky 560 kilometrů.