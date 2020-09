Švýcarsko zařadilo Česko mezi rizikové země, od pondělí bude pro příchozí povinná karanténa

Bern Švýcarsko zařadilo Českou republiku kvůli šíření koronaviru na seznam rizikových zemí. Od pondělí, kdy vstoupí opatření v platnost, budou muset lidé po příjezdu z Česka do desetidenní karantény. Páteční informaci švýcarských zdravotnických úřadů potvrdila zástupkyně velvyslankyně ČR v Bernu Irena Valentová.

Podle Valentové se povinná desetidenní karanténa nebude vztahovat na tranzit Švýcarskem do 24 hodin, ani přestupy na navazující lety na letištních terminálech.



Švýcarský zdravotní úřad (BAG) na svých stránkách upozorňuje, že povinnou karanténu nelze nahradit negativním testem na koronavirus. „Negativní test povinnost karantény neruší, ani nezkracuje délku karantény. Negativní test totiž nevylučuje nákazu novým koronavirem,“ uvádí úřad.

Na aktualizovaném seznamu rizikových zemí platném od pondělí se kromě Česka objevily také Britské Panenské ostrovy, devět francouzských regionů včetně Paříže a rakouské hlavní město Vídeň. Nově přibyly také Kanárské ostrovy, a na karanténním seznamu tak od pondělí bude opět celé Španělsko.

„Pokud je to jen trochu možné, nejezděte do rizikových oblastí. Teď to není dobrý nápad,“ vyzval v pátek na tiskové konferenci Švýcary ministr zdravotnictví Alain Berset. Zároveň vysvětlil, že se vláda rozhodla přistupovat ke karanténnímu seznamu detailněji, a v případě sousedních zemí tak na něj bude přidávat jen postižené regiony, nikoli celé země. Nadále chce mít také výjimky pro přeshraniční pracovníky.



Švýcarsko se potýká s trvalým růstem počtu případů koronaviru od počátku července. V pátek BAG ohlásil 528 nových případů, což je nejvíce od první poloviny dubna.