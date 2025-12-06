Co radši vydlabat Matterhorn? Plán na stavbu mrakodrapu v Zermattu budí vášně

Podnikatel a architekt Heinz Julen by věž s pětašedesáti podlažími rád postavil do roku 2034. Projekt dostal pracovní název Lina Peak. Julen si budovu představuje jako kombinaci veřejných a soukromých prostor.
Nižších dvaatřicet pater by mělo poskytnout dostupné bydlení pro obyvatele Zermattu a sezónní pracovníky, koncertní sál pro dva a půl tisíce diváků, sportovní centrum, obchody, restaurace nebo školku.
V horních třiceti patrech by se pak měly nacházet luxusní apartmány, určené podle webu Swissinfo zejména pro bohaté zahraniční investory. Ve spodní části věžáku je naplánovaných až tisíc parkovacích míst. Budova by vznikla na čtvercovém základu o rozměrech 40 metrů na každou stranu.
Developer projekt představuje jako odpověď na akutní bytovou krizi v Zermattu. Ve městě trvale žije 5 800 obyvatel, v zimní sezóně ale jejich počet naroste až na 40 tisíc. Ceny nemovitostí patří mezi nejvyšší v Evropě a průměrná cena se pohybuje kolem 20 tisíc švýcarských franků (516 tisíc korun) za metr čtvereční, což mnohé místní nutí se stěhovat do dostupnějších oblastí.
Reakce veřejnosti jsou ale smíšené. Na nedávném setkání s komunitou Julen přirovnal Lina Peak ke skalnímu útesu, který by mohl „stát pevně v bouři“ ekonomických a bytových problémů Zermattu.
Někteří účastníci diskuse ale podotkli, že věž takových rozměrů by mohla zhoršit problém s přelidněním turisty a zastínit přírodní krásy regionu.
Záměr vyvolal ironické komentáře na síti X. „Proč prostě nevydlabat Matterhorn a nepostavit uvnitř byty s výtahem nahoru?“ napsal jeden z diskutérů. „Doufejme, že bude věž dostatečně vysoká a široká, aby Matterhorn z Zermattu už nebyl vidět. Pak už nebude pro turisty tak zajímavý a možná se byty zlevní,“ odvětil další komentující.
Swissinfo podotýká, že pokud by Julen chtěl dotáhnout projekt do konce, musí nejdříve shromáždit 600 podpisů místních obyvatel s požadavkem na změnu územního plánu zemědělské půdy na stavební zónu. Poté by se ve městě ještě konalo o stavbě referendum.
Zermatt
