Mezi oběťmi útoku v Sydney je Slovenka, má blízká přítelkyně, řekla Čaputová

„V Sydney opět zabíjela nenávist. Zprávy o teroristickém útoku v Sydney mě velmi zasáhly. Útočníci se rozhodli popravit členy židovské komunity, kteří se setkali k oslavě svátku Chanuka. Je to nepřípustné a odsouzeníhodné. Tato zpráva zasáhla mě a mou rodinu o to víc, že Slovenka, která byla jednou z obětí, byla naší dlouholetou blízkou přítelkyní,“ uvedla Čaputová.
Podle ní oběť pocházela z význačné židovské rodiny z Rožňavy na východním Slovensku a v Sydney našla útočiště před „zlem fašismu a komunismu“. Po roce 1989 se každý rok vracela na Slovensko a byla mimo jiné na prezidentské inauguraci Čaputové v roce 2019.
Australské úřady zveřejnily jména dvou útočníků, kteří v neděli připravili o život 15 osob a čtyři desítky dalších zranili. Jsou jimi Sajid a Naveed Akramovi, uvedla stanice BBC. Dříve úřady uvedly, že útočníci byli dva, 50letý otec a jeho 24letý syn.
Otec Sajid Akram byl při zabit při přestřelce s policií. Australský ministr vnitra Tony Burke sdělil, že do Austrálie přijel na studentské vízum v roce 1998. Měl povolení na šest střelných zbraní, z nichž všechny byly podle policie použity při útoku. Syn Naveed, který se v Austrálii narodil, byl při přestřelce s policií zraněn a je v kritickém stavu v nemocnici.
V autě útočníků se našly dvě vlajky teroristické organizace Islámský stát (IS), uvedla stanice ABC s odvoláním na vysoce postavené činitele. Policie ve státě Nový Jižní Wales nicméně dosud toto zjištění nepotvrdila. Již dříve však uvedla, že čin vyšetřuje jako teroristický.