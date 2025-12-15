Mezi oběťmi útoku v Sydney je Slovenka, má blízká přítelkyně, řekla Čaputová

Jedna z obětí nedělního útoku na účastníky oslav židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney je Slovenka, uvedla bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Podle ní byla oběť její blízkou přítelkyní. Slovenské úřady podle médií smrt ženy slovenské národnosti zatím nepotvrdily. Australští činitelé mezitím zveřejnili jména dvou útočníků.
„V Sydney opět zabíjela nenávist. Zprávy o teroristickém útoku v Sydney mě velmi zasáhly. Útočníci se rozhodli popravit členy židovské komunity, kteří se setkali k oslavě svátku Chanuka. Je to nepřípustné a odsouzeníhodné. Tato zpráva zasáhla mě a mou rodinu o to víc, že ​​Slovenka, která byla jednou z obětí, byla naší dlouholetou blízkou přítelkyní,“ uvedla Čaputová.

Podle ní oběť pocházela z význačné židovské rodiny z Rožňavy na východním Slovensku a v Sydney našla útočiště před „zlem fašismu a komunismu“. Po roce 1989 se každý rok vracela na Slovensko a byla mimo jiné na prezidentské inauguraci Čaputové v roce 2019.

Australské úřady zveřejnily jména dvou útočníků, kteří v neděli připravili o život 15 osob a čtyři desítky dalších zranili. Jsou jimi Sajid a Naveed Akramovi, uvedla stanice BBC. Dříve úřady uvedly, že útočníci byli dva, 50letý otec a jeho 24letý syn.

Otec Sajid Akram byl při zabit při přestřelce s policií. Australský ministr vnitra Tony Burke sdělil, že do Austrálie přijel na studentské vízum v roce 1998. Měl povolení na šest střelných zbraní, z nichž všechny byly podle policie použity při útoku. Syn Naveed, který se v Austrálii narodil, byl při přestřelce s policií zraněn a je v kritickém stavu v nemocnici.

V autě útočníků se našly dvě vlajky teroristické organizace Islámský stát (IS), uvedla stanice ABC s odvoláním na vysoce postavené činitele. Policie ve státě Nový Jižní Wales nicméně dosud toto zjištění nepotvrdila. Již dříve však uvedla, že čin vyšetřuje jako teroristický.

