Australská policie obvinila střelce ze Sydney z terorismu a 15 případů vraždy

  7:55
Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a 15 případů vraždy, informovala agentura AFP. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dva muži, kterými podle australských úřadů byli otec se synem, v neděli zastřelili 15 lidí účastnících se oslav židovského svátku chanuka, čtyři desítky dalších zranili.
Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku Chanuka. (14. prosince 2025) | foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletý Naveed Akram, který byl při přestřelce s policií zraněn a je v nemocnici, byl obviněn celkem z 59 trestných činů.

Jeho otce Sajida policisté zabili. V úterý policie uvedla, že se útočníci inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát.

Obžaloba zahrnuje samostatné obvinění z vraždy za každou zemřelou oběť a další obvinění ze spáchání teroristického útoku.

„Policie před soudem uvede, že tento muž spáchal činy, které způsobily smrt, vážná zranění a ohrozily životy, aby prosadil náboženskou věc a zasel strach v komunitě,“ uvedla policie ve státě Nový Jižní Wales.

V úterý policie uvedla, že se útočníci inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát. Jeho otce Sajida policisté zabili.

V Sydney dnes začaly pohřby obětí. Stovky truchlících se shromáždily v místní synagoze na pohřbu jednačtyřicetiletého rabína Eliho Schlangera.

