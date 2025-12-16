Předpokládaný motiv útočníků naznačil také australský premiér Anthony Albanese. „Zdá se, že to bylo motivováno ideologií Islámského státu,“ uvedl předseda vlády na tiskové konferenci.
Islámský stát od roku 2014 dobyl rozsáhlá území v Sýrii a Iráku se zhruba deseti miliony obyvateli. Vedení IS na těchto územích vyhlásilo chalífát a islamisté je spravovali podle vlastního výkladu islámského práva šaría. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii o dva roky později.
Australské úřady v pondělí zveřejnily jména útočníků, jimiž jsou Sajid a Naveed Akramovi. Úřady již dříve informovaly, že stříleli 50letý otec a jeho 24letý syn. Otec Sajid při přestřelce s policií zahynul, syn Naveed byl při přestřelce zraněn a zůstává v kritickém stavu v nemocnici.
Policie v úterý také uvedla, že v listopadu oba muži navštívili Filipíny a že důvod jejich cesty vyšetřuje. Filipíny se už dlouho potýkají s působením islámských militantů v některých částech na jihu souostroví, uvedl server stanice BBC. Mluvčí filipínského ministerstva obrany na dotaz BBC uvedl, že cestu obou mužů prošetřuje také filipínská policie.
Po nedělním masakru je stále v nemocnicích hospitalizováno 24 osob, včetně tří dětí. Osm z nich je v kritickém stavu, uvedla BBC.
Australské úřady v současné době čelí množícím se otázkám, zda bylo možné tak brutálnímu útoku předejít či zda policie zareagovala dostatečně rychle. Útočníci na dav lidí, kteří na oblíbené australské pláži slavili první večer Svátku světel, vystřelili v průběhu deseti minut nejméně čtyřicetkrát, napsala agentura AFP.