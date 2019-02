‚Symbolický pád.‘ V Gdaňsku strhli pomník kněze obviňovaného ze zneužívání dětí

Gdaňsk (Polsko) Tři aktivisté v noci na čtvrtek v Gdaňsku na severu Polska strhli pomník kontroverzního katolického preláta Henryka Jankowského, oznámila polská média. Jankowski býval oslavován jako farář protikomunistického hnutí Solidarita, ale necelých deset let po své smrti čelí nařčením, že zneužíval nezletilé chlapce a dívky.

„Je to pád. Symbolický. Pustí se polská církev konečně do zúčtování s vlastními vinami? Anebo skončí jako prelát Jankowski?“ napsal na sociálních sítích novinář Tomasz Sekielski, který zveřejnil záběry okamžiku, kdy byl pomník stržen. Aktivisté sochu povalili na předem připravené pneumatiky, položili na ni ministrantské roucho a na ruku jí navlékli chlapecké slipy. To má symbolizovat utrpení, jaké zažily děti, jež se údajně staly oběťmi kněze Jankowského.



Strůjci stržení sochy v prohlášení novinám uvedli, že chtěli symbolicky strhnout Jankowského z piedestalu „falešné paměti a cti“ ve společnosti, stejně jako vyjádřit „občanský nesouhlas s přítomností zla ve veřejném prostoru.



Trojici mužů, kteří bydlí ve Varšavě, gdaňská policie zadržela. Stalo se to v den, kdy papež František ve Vatikánu zahájil summit představitelů katolické církve o boji proti zneužívání dětí a mladistvých.

Radnice Gdaňsku ve čtvrtek oznámila, že pomník Jankowského se už na své místo nevrátí. Její mluvčí připomněla, že už loni v prosinci tehdejší starosta Pawel Adamowicz řekl, že „na veřejném místě nemá být pomník kněze Henryka Jankowského“. Vyzval ale tehdy, aby byl pomník odstraněn s respektem k platným předpisům. Adamowicze o několik týdnů později pobodal útočník během veřejné charitativní akce, starosta svým zraněním podlehl.



Co se se sochou stane, rozhodne podle mluvčí radnice výbor, který pomník

prosadil. Už v minulosti se několikrát stal terčem útoků, kdosi ho například polil červenou barvou. Gdaňští radní budou na svém nejbližším zasedání rozhodovat o tom, zda bude Jankowskému odebrán titul čestného občana města a zda se má přejmenovat náměstí po něm pojmenované, na kterém pomník doposud stál.

List Gazeta Wyborcza, který o podezřeních proti Jankowskému psal jako první, ve čtvrtek označil tento případ za součást širší debaty o sexuálním zneužívání dětí v polské katolické církvi.

Jankowski byl blízkým spolupracovníkem předáka Solidarity Lecha Walesy, později se s ním však rozešel. Po roce 1989 byl kritizován za kontroverzní kázání, při nichž padaly rovněž antisemitské výroky. Některým církevním představitelům se nelíbila ani jeho touha po luxusu a s ní spojené podnikání. Kvůli svým výrokům byl v roce 2004 zbaven úřadu farního kněze gdaňského kostela svaté Brigity. Státní zastupitelství vyšetřovalo podezření, že sexuálně zneužíval nezletilého kostelního sboristu, vyšetřování ale bylo zastaveno. Jankowski zemřel v roce 2010 ve věku 74 let.