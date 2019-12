Syn bývalé premiérky Polska končí kvůli krizi víry jako kněz

Varšava Syn bývalé polské premiérky Beaty Szydlové poprosil papeže, aby jej propustil z duchovního stavu mezi laiky. „S bolestí potvrzuji, že se mi nepodařilo překonat krizi víry a poslání,“ napsal Tymoteusz Szydlo (27) v prohlášení, které se v katolické zemi okamžitě stalo zprávou dne.

„Šokující rozhodnutí!“ napsal například server Fakt.pl. Papežova odpověď ještě není známa, ale mnohá polská média považují odchod expremiérčina syna z řad kléru za hotovou věc.



Szydlo si postěžoval, že jeho „pověst jako kněze zničily klepy a výmysly“, šířící se v senzacechtivých médiích, oživované ovšem podle něj také lidmi blízkými církvi.



Připustil, že časem začal pochybovat o svém poslání. Krizi se prý pokoušel překonat i tím, že místo nástupu do farnosti v Osvětimi v posledních měsících čerpal časově neomezenou dovolenou jako poslední šanci vyřešit si konflikt svědomí. Omluvil se nyní všem, kteří se jeho postupem mohou cítit dotčeni či pohoršeni. Szydlo zalitoval, že kvůli funkcím jeho matky dostala jeho tvář v Polsku do

Chvilek mediální a politické slávy prý nyní Szydlo lituje. „Samozřejmě si uvědomuji, že jsem se taky dopustil řady chyb, zvláště po vysvěcení, když jsem se nepostavil proti pokusům spojovat mě s jistou politickou stranou. Nikdy to nebylo mým cílem, ale chybělo mi odhodlání protestovat. Co horší, nechal jsem se vtáhnout do akce, která mohla být vykládána jako poskytnutí politické podpory,“ napsal v prohlášení pro katolickou agenturu KAI. Szydlo nyní doufá v to, že konečně bude moci normálně žít, poznamenal jeho právní zástupce.obecného povědomí. Opoziční list Gazeta Wyborcza ale připomněl, že premiérčin syn býval „hvězdou polského duchovenstva“. Když měsíc po vysvěcení v červnu 2017 sloužil mši na Jasné Hoře, nejposvátnější svatyni polských katolíků, v prvé řadě seděly vládní a stranické špičky: premiérka Szydlová s manželem, předseda vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, ministři, prezidentova choť i vedení parlamentu. Mladý kněz se v té době podle deníku nevyhýbal ani médiím a hodně mluvil o „službě svobodě“ a o „osvobození se od hříchu“.

Právě Szydlův advokát ovšem nedávno hrozil žalobou médiím šířícím klepy, že se prý mladý farář stal otcem.

Beata Szydlová stála v čele polské vlády od nástupu konzervativní strany PiS k moci v roce 2015. Po dvou letech ji v čele kabinetu vystřídal nynější premiér Mateusz Morawiecki, avšak Szydlová zůstala jako místopředsedkyně vlády. Z vlády odešla po zvolení poslankyní Evropského parlamentu letos v červnu.