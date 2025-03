Syrský prezident Ahmad Šara jmenoval členy přechodné vlády, mezi nimi je i žena

Jediná žena v nové syrské vládě bude křesťanka Hind Kabavátová, píše AFP. Připadl na ní post ministryně práce a sociálních věcí. Mezi dalšími členy nechybí řada nejbližších Šarových spolupracovníků. Své místo si tak udrží ministr zahraničí Asaad Šíbání a ministr obrany Murhaf Abú Kasra. Šéf tajné služby Anas Chattáb, který má rovněž blízko k prezidentovi, byl jmenován ministrem vnitra. Ráid Sálih, šéf organizace Bílé helmy, která v minulosti tvořila opozici vůči Asadově režimu, bude od nynějška ministrem pro mimořádné události a katastrofy.

Západ tlačí na nové syrské islamistické vedení, aby vytvořilo vládu, která bude více odpovídat etnickému a náboženskému složení země, píše agentura

Reuters. Tento tlak zesílil zejména po hromadných vraždách alavitů - menšiny, ze které pochází i bývalý prezident Asad.

Přechodné období má podle AFP trvat v zemi pět let. Poté by se měly uskutečnit volby na základě nové ústavy. Do té doby má Šara plné pravomoci při formování zákonodárné, výkonné a soudní moci.

V Sýrii se 8. prosince 2024 zhroutil režim dlouholetého prezidenta Bašára Asada poté, co islamističtí povstalci z uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci listopadu zahájili proti vládním vojskům bleskovou ofenzivu. Vůdce HTS byl současný prezident Šara. Asad funkci v čele země převzal v roce 2000 po smrti svého otce Háfize Asada, který v zemi vládnul od roku 1971.