Rusko už Asada nechtělo chránit, má co dělat s Ukrajinou, domnívá se Trump

„O Sýrii ztratili veškerý zájem kvůli Ukrajině, kde leží téměř 600 tisíc ruských vojáků zraněných nebo mrtvých ve válce, která nikdy neměla začít a která by mohla trvat věčně,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social v reakci na to, že syrští povstalci dobyli Damašek. Rusko i Írán jsou podle něj oslabené země. Oba státy patřily k nejbližším spojencům syrského režimu.

Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Ukrajina by podle Trumpa rádi dospěli k dohodě a zastavili to „šílenství“. „Mělo by dojít k okamžitému příměří a mělo by začít vyjednávání,“ myslí si Trump o válce na Ukrajině. V tomto ohledu může podle něj pomoci Čína.

Právě Čína, též přítel Asadova režimu, na zprávy ze Sýrie rovněž reagovala. Čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení poznamenalo, že Peking „pozorně sleduje vývoj v Sýrii a doufá, že se Sýrie co nejdříve vrátí ke stabilitě“.

Úleva od zvěrstev, hodnotí Němci

Hakan Fidan, ministr zahraničí Turecka, které má k povstalcům blízko, v neděli v Dauhá prohlásil, že Syřané si nyní budou moci sami rozhodnout o své budoucnosti. Zároveň varoval, aby mezinárodní společenství nedovolilo teroristickým organizacím využít situace po svržení Asadovy vlády. Miliony vysídlených Syřanů se nyní mohou vrátit do vlasti, míní.

Na otázku, kde se nyní nachází Asad, šéf turecké diplomacie řekl, že to nemůže komentovat. Myslí si ale, že je v zahraničí.

Francie podle agentury AFP uvítala pád Asadova režimu a vyzvala k pokojnému předání moci, ochraně všech civilistů a odmítnutí veškerých druhů extremismu.

K ochraně všech náboženských a etnických menšin vyzvala také německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Zároveň uvedla, že konec režimu znamená pro miliony Syřanů velkou úlevu po „nekonečném období zvěrstev páchaných Asadovým režimem“. Připomněla úmrtí statisíců lidí v občanské válce, vysídlení milionů obyvatel a mučení politických odpůrců.

Přednost dialogu, vyzývá OSN

Zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii Geir Pedersen v neděli vyzval všechny Syřany, aby při obnově společnosti dali přednost dialogu, jednotě a respektu k lidským právům.

Pedersen ve svém komentáři po pádu režimu diktátora Bašára Asada uvedl, že dnešek je „přelomovým okamžikem v dějinách Sýrie“. Připomněl, že země prožila téměř 14 let občanské války, „neutuchající utrpení a nevýslovné ztráty“.

„Tato temná kapitola zanechala hluboké jizvy, ale dnes s opatrnou nadějí očekáváme otevření nové kapitoly - kapitoly míru, usmíření, důstojnosti a začlenění všech Syřanů,“ poznamenal. Vyjádřil také přesvědčení, že poté, co povstalci ovládli Damašek, si miliony Syřanů přejí zavedení „stabilních a inkluzivních přechodných opatření“.