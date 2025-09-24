Do Sýrie se od pádu Asada vrátil milion uprchlíků, doufají v přeměnu země

Kromě uprchlíků, kteří se vrátili z ciziny, kam utekli před občanskou válkou, se také podle UNHCR vrátilo do svých domovů 1,8 milionu vnitřně vysídlených Syřanů. Podle úřadu OSN je to známka velkých nadějí a očekávání, která Syřané vkládají do politické transformace své země.
UNHCR také vyzval mezinárodní společenství, aby Sýrii pomohlo s obnovou zničené infrastruktury. Mnozí Syřané se vrací i do domů poničených boji, které v této zemi trvaly 14 let.
Před občanskou válkou, která vypukla v roce 2011 a vyžádala si na 600 tisíc obětí, měla Sýrie zhruba 21 milionů obyvatel. Boje pak vyhnaly z domovů asi 14 milionů Syřanů, z toho asi šest milionů do zahraničí. Nejvíce syrských uprchlíků našlo útočiště v Turecku, které přijalo na 3,5 milionu Syřanů.
Bašára Asada, který byl prezidentem od roku 2000 po téměř třicetileté vládě svého otce Háfize Asada, svrhla loni začátkem prosince blesková ofenziva povstalců vedených sunnitským islamistickým uskupením Haját Tahrír aš-Šám (HTS) v čele s Abú Muhammadem Džúláním.
HTS sestavilo prozatímní vládu a jeho lídr, který měl v minulosti vazby i na teroristickou síť Al-Káida, se vrátil k občanskému jménu Ahmad Šara a koncem ledna se stal prezidentem Sýrie.
Asi tři čtvrtiny obyvatel Sýrie jsou sunnitští muslimové, přibližně tři procenta obyvatel tvoří drúzové, což je náboženská skupina mající kořeny v šíitské větvi islámu. V Sýrii žije také kolem dvou milionů Kurdů, kteří za občanské války vytvořili na severovýchodě země autonomii, tu ale neuznala Asadova vláda a neuznala ji ani ta současná.
Prezident Šara slíbil rovná práva pro všechny etnické a náboženské menšiny, což zakotvila i prozatímní ústava platná od března, kterou pro přechodné období pěti let sepsal výbor vytvořený Šarovou vládou. Podle některých ale dává velkou část moci Šarovi.