Naděje na autonomii se rozplývají. Kurdské síly SDF se začlení do syrské armády

Kurdové uzavřeli s Damaškem novou dohodu o příměří. Jejich síly se podle ní postupně začlení do syrské armády a policie. V pátek to oznámila Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF). Dohoda bere Kurdům naději, že se jim podaří obnovit autonomii na severovýchodě Sýrie. Tu vyhlásili během občanské války mezi lety 2011 a 2024 a předchozí syrská vláda ani ta současná ji neuznaly.
Dohody se podle syrského vládního úředníka dosáhlo v pozdních hodinách ve čtvrtek a nabyla okamžité platnosti. Syrská armáda se tak podle ní stáhne z bojových linií na severu země, ale syrské bezpečnostní síly se rozmístí ve městech Hasaka a Kámišlí, která ovládají Kurdové.

Do místních bezpečnostních složek budou patřit Kurdové i členové syrské armády. Dohoda dále předpokládá vznik vojenské divize, ve které budou působit tři brigády SDF. „Cílem dohody je sjednotit syrské území a dosáhnout plné integrace v regionu posílením spolupráce mezi oběma stranami,“ stojí v prohlášení.

Na začátku ledna propukly lokální boje mezi vládními silami a koalicí Syrských demokratických sil (SDF) v Aleppu. Vládní síly pod vedením prozatímního prezidenta Ahmada Šary tento měsíc obsadily rozsáhlá území na severu a východě Sýrie.

Vláda v Damašku se od pádu režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci předloňského roku snaží o integraci SDF do svých ozbrojených složek a o převzetí kontroly nad převážně kurdským územím na severovýchodě země. Obě strany loni v březnu podepsaly dohodu, která měla tento proces umožnit.

Začátkem ledna však nové kolo jednání nepřineslo žádný posun, což vedlo k obnovení bojů. Nová verze dohody byla podepsána 19. ledna a dva dny poté bylo vyhlášeno čtyřdenní příměří, které bylo od soboty prodlouženo.

