Naděje na autonomii se rozplývají. Kurdské síly SDF se začlení do syrské armády

Dohody se podle syrského vládního úředníka dosáhlo v pozdních hodinách ve čtvrtek a nabyla okamžité platnosti. Syrská armáda se tak podle ní stáhne z bojových linií na severu země, ale syrské bezpečnostní síly se rozmístí ve městech Hasaka a Kámišlí, která ovládají Kurdové.
Do místních bezpečnostních složek budou patřit Kurdové i členové syrské armády. Dohoda dále předpokládá vznik vojenské divize, ve které budou působit tři brigády SDF. „Cílem dohody je sjednotit syrské území a dosáhnout plné integrace v regionu posílením spolupráce mezi oběma stranami,“ stojí v prohlášení.
Na začátku ledna propukly lokální boje mezi vládními silami a koalicí Syrských demokratických sil (SDF) v Aleppu. Vládní síly pod vedením prozatímního prezidenta Ahmada Šary tento měsíc obsadily rozsáhlá území na severu a východě Sýrie.
Vláda v Damašku se od pádu režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci předloňského roku snaží o integraci SDF do svých ozbrojených složek a o převzetí kontroly nad převážně kurdským územím na severovýchodě země. Obě strany loni v březnu podepsaly dohodu, která měla tento proces umožnit.
Začátkem ledna však nové kolo jednání nepřineslo žádný posun, což vedlo k obnovení bojů. Nová verze dohody byla podepsána 19. ledna a dva dny poté bylo vyhlášeno čtyřdenní příměří, které bylo od soboty prodlouženo.