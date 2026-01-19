Syrská armáda podle agentury AFP uvedla, že při pondělních bojích s ozbrojenci SDF zahynuli tři její vojáci, neupřesnila však místo bojů. Nová vlna konfliktu přišla navzdory nedělní dohodě o okamžitém příměří mezi oběma stranami. Syrské ministerstvo obrany odmítlo tvrzení SDF, že vládní jednotky na věznice zaútočily.
Obsazení věznice Al-Aktán vládními silami by podle prohlášení SDF mohlo mít vážné bezpečnostní důsledky, které ohrozí stabilitu a povedou k návratu „k chaosu a terorismu“. Nedělní dohoda přitom podle AFP stanovila, že vláda převezme odpovědnost za vězně z teroristické organizace Islámský stát a jejich rodiny.
Ve věznici Al-Aktán u města Rakka je podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) drženo přibližně 1 500 členů IS a jejich příbuzných. Správa věznice, jež je pod kontrolou SDF, požádala americké vojenské jednotky působící v oblasti, aby zabránily útokům v blízkosti vězeňského areálu, a to do doby, než bude rozhodnuto o stažení SDF z místa.
Syrská státní tisková agentura SANA napsala, že vládní síly i v pondělí pokračují v obsazování oblastí v severovýchodních provinciích Rakka a Dajr az-Zaur, a to v souladu s dohodou o příměří. Město Rakka už ozbrojenci SDF opustili a vládní síly tam zřídily několik kontrolních stanovišť.
Boje mezi syrskou armádou a SDF vypukly začátkem tohoto měsíce v oblasti Aleppa, kde SDF ovládala dvě čtvrti. Ty vládní jednotky po několika dnech minulý týden dobyly. V pátek SDF souhlasily, že se po výzvách zprostředkovatelů a spřátelených zemí stáhnou na východ od řeky Eufrat. Vládní síly posléze obsadily několik měst a ropných polí.