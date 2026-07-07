U hotelu v Damašku zazněly exploze, během návštěvy Sýrie tam přebývá Macron

Podle Elysejského paláce Macron cestou na schůzku do prezidentského paláce žádné výbuchy nezaslechl.
Jedna z bomb byla umístěna v kontejneru na odpadky a druhá ve vozidle nacházejícím se blízko hotelu, sdělil agentuře AFP nejmenovaný bezpečnostní zdroj. Na místě jsou nyní nasazeny bezpečnostní síly a média tam nemají přístup.
Okna blízkého ministerstva cestovního ruchu jsou podle zpravodaje AFP rozbitá. Syrské úřady se k incidentu zatím nevyjádřily. O případných obětech dosud agentury ani syrská média neinformovaly.
Macron přiletěl do Damašku na státní návštěvu v pondělí večer, přičemž jeho cesta byla do poslední chvíle držena v tajnosti.
Macron uvedl, že do země přijel vyjádřit závazek Francie vůči syrskému lidu. Francie stejně jako další západní země mimo jiné zdůrazňuje potřebu ochrany práv žen a menšin a demokratizaci „nové Sýrie“.
Paříž podporovala nové syrské vedení i v době, kdy jiné západní státy byly vůči islamistickým povstalcům, kteří svrhli režim Bašára Asada, stále skeptičtí. Macron se s prezidentem Šarou setkal v Paříži již loni v květnu.
Posledním francouzským prezidentem, který Sýrii navštívil, byl v roce 2009 Nicolas Sarkozy. Francie přerušila diplomatické vztahy s Damaškem po krvavém zásahu Asadova režimu proti občanským demonstracím a následnému povstání v roce 2011.