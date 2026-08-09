Moskva se k dohodě zatím nevyjádřila.
Ministerstvo podle syrské státní agentury SANA sdělilo, že obě země po 18 měsících intenzivních jednání začnou reorganizovat ruskou přítomnost na syrském pobřeží v rámci memoranda.
Agentura Reuters píše, že Sýrie převezme správu civilních zařízení, včetně letiště v Hmímímu a obchodního mola v přístavu Tartús. Vojenská zařízení mají být podle ministerstva nově využívána jako společná výcviková střediska. Změny mají být dokončeny do tří měsíců.
Dohoda se týká ruských základen, které Moskva využívala k podpoře syrského prezidenta Bašára Asada až do jeho pádu na konci roku 2024. Asadovi Moskva poskytla azyl, ale snaží o dobré vztahy i s vládou jeho nástupce Ahmada Šary mimo jiné kvůli oběma vojenským základnám.
Vojenská zařízení v Tartúsu a v Hmímímu budou transformována „na společná výcviková střediska“ na základě nových ujednání, která „zachovají vzájemné zájmy“, uvedlo dnes syrské ministerstvo zahraničí.
Ruská námořní základna v Tartúsu a letecká základna Hmímím jsou už dlouho hlavními vojenskými opěrnými body Moskvy ve Středomoří a na Blízkém východě.
Hmímím (červeně), Tartús (černě)
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