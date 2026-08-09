Rusko se dohodlo se Sýrií na provozu svých základen, čeká je proměna

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  15:47aktualizováno  17:27
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Ruští vojáci se stahují z letecké základny Hmímím u syrského města Latákíja....

Ruští vojáci se stahují z letecké základny Hmímím u syrského města Latákíja. (15. prosince 2024) | foto: CTK / Nemecek PavelČTK

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Sýrie a Rusko dospěly po 18 měsících jednání k memorandu o porozumění, které se týká budoucnosti a reorganizace ruských vojenských základen v Sýrii Tartús a Hmímím. Oznámilo to v neděli syrské ministerstvo zahraničí v Damašku, které dohodu označilo za historickou.

Moskva se k dohodě zatím nevyjádřila.

Ministerstvo podle syrské státní agentury SANA sdělilo, že obě země po 18 měsících intenzivních jednání začnou reorganizovat ruskou přítomnost na syrském pobřeží v rámci memoranda.

Agentura Reuters píše, že Sýrie převezme správu civilních zařízení, včetně letiště v Hmímímu a obchodního mola v přístavu Tartús. Vojenská zařízení mají být podle ministerstva nově využívána jako společná výcviková střediska. Změny mají být dokončeny do tří měsíců.

Dohoda se týká ruských základen, které Moskva využívala k podpoře syrského prezidenta Bašára Asada až do jeho pádu na konci roku 2024. Asadovi Moskva poskytla azyl, ale snaží o dobré vztahy i s vládou jeho nástupce Ahmada Šary mimo jiné kvůli oběma vojenským základnám.

Vojenská zařízení v Tartúsu a v Hmímímu budou transformována „na společná výcviková střediska“ na základě nových ujednání, která „zachovají vzájemné zájmy“, uvedlo dnes syrské ministerstvo zahraničí.

Ruská námořní základna v Tartúsu a letecká základna Hmímím jsou už dlouho hlavními vojenskými opěrnými body Moskvy ve Středomoří a na Blízkém východě.

Hmímím (červeně), Tartús (černě)

Hmímím (červeně), Tartús (černě)

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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